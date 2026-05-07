Napastnik otworzył ogień w Austrii. Są ofiary strzelaniny

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Strzelanina przed restauracją w austriackim mieście Linz. Policja informuje, że trzy osoby nie żyją. Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii - starszy mężczyzna zaatakował żonę i córkę, a następnie targnął się na swoje życie - wynika z medialnych relacji.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Radiowóz austriackiej policji
Strzelanina w Austrii. Nie żyją trzy osoby. Zdj. ilustracyjneMATTHIAS BALKAFP

Do tragicznego w skutkach wydarzenia w austriackim Linzu doszło w czwartek około godz. 13.30. Informację podała lokalna policja, jak i media.

Przed restauracją doszło do strzelaniny. Broń napastnika udało się zabezpieczyć - przekazały służby.

Bilans jest tragiczny - nie żyją trzy osoby. Gazeta "Kronen Zeitung" podaje, że starszy mężczyzna otworzył ogień do swojej żony i córki. Następnie targnął się na swoje życie.

Zobacz również:

42-latek, który wtargnął do fabryki w Łodzi został zatrzymany
Łódzkie

Wtargnął do fabryki z bronią. Koniec negocjacji, napastnik zatrzymany

Paulina Eliza Godlewska
Dorota Hilger
Paulina Eliza Godlewska, Dorota Hilger

Austria. Strzelanina przed restauracją, nie żyją trzy osoby

"Służby ratunkowe zapewniają, że nie ma zagrożenia dla ludzi" - podkreślono w publikacji.

Operacja służb nadal trwa. "Policja rozstawiła na parkingu osłony i namioty. Teren został ogrodzony" - czytamy.

Goście restauracji mieli być wstrząśnięci rozgrywającym się dramatem. - Było mnóstwo strzałów. Twarz właścicielki poczerwieniała i natychmiast zamknęła wszystko na klucz - relacjonował jeden ze świadków strzelaniny.

Źródło: "Kronen Zeitung"

Zobacz również:

Służby w Waszyngtonie w związku ze strzelaniną niedaleko Białego Domu
Świat

Strzelanina w okolicach Białego Domu. Agenci wprowadzili blokady dróg

Patryk Idziak
Patryk Idziak
"Polityczny WF": Zaskakująca scena w Sejmie, nie zauważyli premiera. "Zaczęła bardzo gwałtownie gestykulować"INTERIA.PL

Najnowsze