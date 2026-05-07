Napastnik otworzył ogień w Austrii. Są ofiary strzelaniny

Do tragicznego w skutkach wydarzenia w austriackim Linzu doszło w czwartek około godz. 13.30. Informację podała lokalna policja, jak i media.

Przed restauracją doszło do strzelaniny. Broń napastnika udało się zabezpieczyć - przekazały służby.

Bilans jest tragiczny - nie żyją trzy osoby. Gazeta "Kronen Zeitung" podaje, że starszy mężczyzna otworzył ogień do swojej żony i córki. Następnie targnął się na swoje życie.

Austria. Strzelanina przed restauracją, nie żyją trzy osoby

"Służby ratunkowe zapewniają, że nie ma zagrożenia dla ludzi" - podkreślono w publikacji.

Operacja służb nadal trwa. "Policja rozstawiła na parkingu osłony i namioty. Teren został ogrodzony" - czytamy.

Goście restauracji mieli być wstrząśnięci rozgrywającym się dramatem. - Było mnóstwo strzałów. Twarz właścicielki poczerwieniała i natychmiast zamknęła wszystko na klucz - relacjonował jeden ze świadków strzelaniny.

Źródło: "Kronen Zeitung"

