Napastnik otworzył ogień w Austrii. Są ofiary strzelaniny
Strzelanina przed restauracją w austriackim mieście Linz. Policja informuje, że trzy osoby nie żyją. Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii - starszy mężczyzna zaatakował żonę i córkę, a następnie targnął się na swoje życie - wynika z medialnych relacji.
Do tragicznego w skutkach wydarzenia w austriackim Linzu doszło w czwartek około godz. 13.30. Informację podała lokalna policja, jak i media.
Przed restauracją doszło do strzelaniny. Broń napastnika udało się zabezpieczyć - przekazały służby.
Bilans jest tragiczny - nie żyją trzy osoby. Gazeta "Kronen Zeitung" podaje, że starszy mężczyzna otworzył ogień do swojej żony i córki. Następnie targnął się na swoje życie.
"Służby ratunkowe zapewniają, że nie ma zagrożenia dla ludzi" - podkreślono w publikacji.
Operacja służb nadal trwa. "Policja rozstawiła na parkingu osłony i namioty. Teren został ogrodzony" - czytamy.
Goście restauracji mieli być wstrząśnięci rozgrywającym się dramatem. - Było mnóstwo strzałów. Twarz właścicielki poczerwieniała i natychmiast zamknęła wszystko na klucz - relacjonował jeden ze świadków strzelaniny.
Źródło: "Kronen Zeitung"