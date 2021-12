Mary Gay Scanlon, która od 2018 roku reprezentuje jeden z okręgów wyborczych w amerykańskim stanie Pensylwania, została napadnięta po spotkaniu z lokalnymi urzędnikami w parku w południowej części Filadelfii.



Podeszli i zażądali kluczyków

Gdy zmierzała do swojego samochodu, zbliżyło się do niej dwóch uzbrojonych mężczyzn w wieku 20-30 lat, którzy zażądali oddania kluczyków do samochodu. Następnie jeden z nich odjechał skradzionym autem, a drugi uciekł innym samochodem - ujawniła miejscowa policja.



Wraz z autem zostały skradzione rzeczy osobiste 62-letniej Scanlon, a także służbowy telefon i dokumenty.



Policja graniczącego z Pensylwanią stanu Delaware poinformowała, że zatrzymała w związku z tą sprawą pięciu podejrzanych, którzy znajdowali się w skradzionym pojeździe. Nie podano więcej szczegółów dotyczących trwającego dochodzenia. Śledztwem kieruje Federalna Służba Bezpieczeństwa (FBI), a w poszukiwania skradzionego pojazdu zaangażowano również policję z Filadelfii.



Agencja Reutera podała, że przedstawiciele policji odmówili odpowiedzi na pytanie, czy Scanlon mogła zostać wybrana na ofiarę ataku ze względu na sprawowany przez siebie mandat.



Wzrost rozbojów o prawie 30 procent

Reprezentująca Partię Demokratyczną kongresmenka podziękowała na Twitterze policji za "błyskawiczną reakcję" na zdarzenie.



Filadelfia jest jednym z wielu amerykańskich miast, w którym w ostatnim roku wzrosła liczba przestępstw z użyciem przemocy - przypomina BBC. Dodaje, że w 2021 roku rozbojów z użyciem broni palnej było w tym mieście o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku.



Dobę przed atakiem na Scanlon na przedmieściach Chicago napadnięto z bronią w ręku i skradziono samochód stanowej senator Illinois Kimberly Lightford - informuje BBC.