W skrócie Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych przez francuską policję i częściowo przyznało się do udziału w kradzieży biżuterii z Luwru.

Ślady DNA i inne dowody łączą podejrzanych z miejscem zbrodni oraz ze skradzionym skuterem użytym podczas napadu.

Luwr nadal nie odzyskał kosztownych klejnotów Napoleona i Eugenii, a część członków szajki pozostaje na wolności.

W środę głos w sprawie głośnego napadu na Luwr zabrała przedstawicielka prokuratury Laure Beccuau. Dwóch zatrzymanych przez służby mężczyzn częściowo przyznało się do udziału w kradzieży kosztownej biżuterii z muzeum - poinformowała.

Jak przekazała, DNA jednego z podejrzanych znaleziono na skuterze. Pojazd skradziono 10 października, a następnie wykorzystano w czasie napadu.

Z kolei ślady należące do drugiego ze schwytanych odkryto na jednej ze szklanych klatek, którą rozbito w Luwrze.

Francja. Głośny napad na Luwr. Nowe informacje o zatrzymanych

Obaj mężczyźni zostaną postawieni przed sądem, który podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu. Śledczy stawiają im dwa zarzuty: zorganizowanej kradzieży oraz spisku przestępczego. Za przestępstwa grozi odpowiednio: 15 i 10 lat więzienia.

Przypomnijmy, na wolności pozostaje dwóch pozostałych członków szajki, która 19 października obrabowała Luwr. Cała akcja trwała zaledwie siedem minut i ujawniła poważne luki w zabezpieczeniu słynnego muzeum.

Francuska prokuratura nie wyklucza, że w akcję było zaangażowanych więcej osób. Cztery postacie zarejestrował monitoring, ale mężczyźni mogli działać na czyjeś zlecenie.

Luwr nadal nie odzyskał kosztownej biżuterii należącej do cesarza Napoleona i jego małżonki cesarzowej Eugenii. Wartość skradzionych klejnotów wyceniono na 88 mln euro.

Luwr. Muzeum prezentuje blisko pół miliona eksponatów

Zlokalizowane w Paryżu muzeum Luwr jest miejscem przechowywania 480 tys. eksponatów i jedną z wizytówek francuskiej stolicy.

Rocznie przybywa tam ponad 9 mln turystów. Kompleks składa się z trzech skrzydeł: Denon, Sully i Richelieu.

Do największych skarbów prezentowanych w Luwrze należą: posąg Wenus z Milo, słynny kodeks Hammurabiego, obraz "Wolność wiodącą lud na barykady" autorstwa Eugène'a Delacroix oraz "Mona Lisa" Leonarda da Vinci.

Źródło: Reuters, AFP

