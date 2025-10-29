Napad stulecia na Luwr. Prokuratura podała nowe informacje

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Przełomowe informacje po napadzie na Luwr podała francuska prokuratura. Dwóch zatrzymanych mężczyzn częściowo przyznało się do udziału w kradzieży. Na miejscu przestępstwa odkryto ich ślady DNA. Służby nadal nie znalazły wartej kilkadziesiąt milionów euro skradzionej kolekcji.

Prokuratura podała nowe informacje po napadzie na Luwr. Chodzi o dwóch zatrzymanych mężczyzn. Na zdj. prok. Laure Beccuau
Prokuratura podała nowe informacje po napadzie na Luwr. Chodzi o dwóch zatrzymanych mężczyzn. Na zdj. prok. Laure BeccuauERIC BRONCARD/STEPHANE DE SAKUTINAFP

W skrócie

  • Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych przez francuską policję i częściowo przyznało się do udziału w kradzieży biżuterii z Luwru.
  • Ślady DNA i inne dowody łączą podejrzanych z miejscem zbrodni oraz ze skradzionym skuterem użytym podczas napadu.
  • Luwr nadal nie odzyskał kosztownych klejnotów Napoleona i Eugenii, a część członków szajki pozostaje na wolności.
W środę głos w sprawie głośnego napadu na Luwr zabrała przedstawicielka prokuratury Laure Beccuau. Dwóch zatrzymanych przez służby mężczyzn częściowo przyznało się do udziału w kradzieży kosztownej biżuterii z muzeum - poinformowała.

Jak przekazała, DNA jednego z podejrzanych znaleziono na skuterze. Pojazd skradziono 10 października, a następnie wykorzystano w czasie napadu.

Z kolei ślady należące do drugiego ze schwytanych odkryto na jednej ze szklanych klatek, którą rozbito w Luwrze.

Francja. Głośny napad na Luwr. Nowe informacje o zatrzymanych

Obaj mężczyźni zostaną postawieni przed sądem, który podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu. Śledczy stawiają im dwa zarzuty: zorganizowanej kradzieży oraz spisku przestępczego. Za przestępstwa grozi odpowiednio: 15 i 10 lat więzienia.

Przypomnijmy, na wolności pozostaje dwóch pozostałych członków szajki, która 19 października obrabowała Luwr. Cała akcja trwała zaledwie siedem minut i ujawniła poważne luki w zabezpieczeniu słynnego muzeum.

Francuska prokuratura nie wyklucza, że w akcję było zaangażowanych więcej osób. Cztery postacie zarejestrował monitoring, ale mężczyźni mogli działać na czyjeś zlecenie.

    Luwr nadal nie odzyskał kosztownej biżuterii należącej do cesarza Napoleona i jego małżonki cesarzowej Eugenii. Wartość skradzionych klejnotów wyceniono na 88 mln euro.

    Luwr. Muzeum prezentuje blisko pół miliona eksponatów

    Zlokalizowane w Paryżu muzeum Luwr jest miejscem przechowywania 480 tys. eksponatów i jedną z wizytówek francuskiej stolicy.

    Rocznie przybywa tam ponad 9 mln turystów. Kompleks składa się z trzech skrzydeł: Denon, Sully i Richelieu.

    Do największych skarbów prezentowanych w Luwrze należą: posąg Wenus z Milo, słynny kodeks Hammurabiego, obraz "Wolność wiodącą lud na barykady" autorstwa Eugène'a Delacroix oraz "Mona Lisa" Leonarda da Vinci.

    Źródło: Reuters, AFP

