Napad rabunkowy w słynnym muzeum. Luwr zamknięty dla zwiedzających

Do napadu na słynne paryskie muzeum doszło w niedzielę rano. W procederze brało udział trzech mężczyzn.

Rabusie dotarli do budynku nad Sekwaną, wykorzystując fakt prowadzonych w tym miejscu prac budowlanych - pisze "Le Parisien". Następnie skorzystali z windy towarowej, wybili szyby i dostali się do pomieszczenia, gdzie przechowywano drogocenną biżuterię.

Ukradzione przedmioty należą do kolekcji napoleońskiej. Chodzi o dziewięć przedmiotów, m.in. naszyjnik, brioszkę i tiarę.

Paryż. Kradzież w Luwrze. Służby ścigają przestępców

Przestępcy uciekli w kierunku paryskiej autostrady A6. W stolicy Francji trwa akcja służb. Luwr będzie zamknięty co najmniej do końca niedzieli.

"Dziś rano podczas otwarcia muzeum Luwr doszło do napadu rabunkowego. Nie ma żadnych ofiar. Jestem na miejscu wraz z ekipą muzealną i policją. Trwa dochodzenie" - przekazał w krótkim komunikacie francuska minister kultury Rachida Dati.

Zlokalizowane w Paryżu muzeum Luwr jest miejscem przechowywania 480 tys. eksponatów i jedną z wizytówek francuskiej stolicy. Kompleks składa się z trzech skrzydeł: Denon, Sully i Richelieu.

