W skrócie Trzech przestępców napadło na Luwr w niedzielę rano, wykorzystując trwające prace budowlane.

Złodzieje ukradli dziewięć cennych eksponatów z kolekcji napoleońskiej, w tym biżuterię należącą do cesarzowej Marii Ludwiki.

Muzeum zostało zamknięte, trwa śledztwo, a jeden z klejnotów odnaleziono na zewnątrz budynku.

Do napadu na słynne paryskie muzeum doszło w niedzielę rano. W procederze brało udział trzech mężczyzn.

Rabusie dotarli do budynku nad Sekwaną, wykorzystując fakt prowadzonych w tym miejscu prac budowlanych - pisze "Le Parisien". Następnie skorzystali z windy towarowej, wybili szyby i dostali się do Galerii Apollo, gdzie przechowywano drogocenną biżuterię.

Ukradzione przedmioty należą do kolekcji napoleońskiej. Chodzi o dziewięć eksponatów, m.in. naszyjnik, brioszkę i tiarę. Straty nie zostały jeszcze oszacowane.

Cała akcja trwała siedem minut - poinformował szef MSW Laurent Nunez. Prezydent Emmanuel Macron pozostaje w kontakcie z ministrami: spraw wewnętrznych i kultury, i jest na bieżąco informowany o sprawie.

Paryż. Kradzież w Luwrze. Służby ścigają przestępców

"Dziś rano podczas otwarcia muzeum Luwr doszło do napadu rabunkowego. Nie ma żadnych ofiar. Jestem na miejscu wraz z ekipą muzealną i policją. Trwa dochodzenie" - napisała na platformie X francuska minister kultury Rachida Dati.

Polityk przekazała później, że jeden z ukradzionych klejnotów znaleziono na zewnątrz muzeum. Miał należeć do cesarzowej Marii Ludwiki. Prawdopodobnie został zgubiony podczas ucieczki.

Napad rabunkowy w Luwrze. W niedzielę muzeum zostało zamknięte dla zwiedzających DIMITAR DILKOFF AFP

Przestępcy uciekli w kierunku paryskiej autostrady A6. W stolicy Francji trwa akcja służb. Luwr będzie zamknięty co najmniej do końca niedzieli. "Muzeum Luwr będzie dziś zamknięte z nadzwyczajnych powodów" - przekazano w krótkim komunikacie.

Luwr. Muzeum prezentuje blisko pół miliona eksponatów

Zlokalizowane w Paryżu muzeum Luwr jest miejscem przechowywania 480 tys. eksponatów i jedną z wizytówek francuskiej stolicy. Rocznie przybywa tam ponad 9 mln turystów. Kompleks składa się z trzech skrzydeł: Denon, Sully i Richelieu.

Do największych skarbów prezentowanych w Luwrze należą: posąg Wenus z Milo, słynny kodeks Hammurabiego, obraz "Wolność wiodącą lud na barykady" autorstwa Eugène'a Delacroix oraz "Mona Lisa" Leonarda da Vinci.

