Napad rabunkowy w Luwrze. Ukradli biżuterię, nowy komunikat minister kultury
Przestępcy wybili okna w muzeum Luwr i ukradli drogocenną biżuterię z kolekcji napoleońskiej. Placówka została do odwołania zamknięta dla zwiedzających. "Jestem na miejscu wraz z ekipą muzealną i policją. Trwa dochodzenie" - poinformowała minister kultury Francji Rachida Dati. Po kilku godzinach polityk przekazała, że jeden ze zrabowanych klejnotów znaleziono na zewnątrz muzeum.
W skrócie
- Trzech przestępców napadło na Luwr w niedzielę rano, wykorzystując trwające prace budowlane.
- Złodzieje ukradli dziewięć cennych eksponatów z kolekcji napoleońskiej, w tym biżuterię należącą do cesarzowej Marii Ludwiki.
- Muzeum zostało zamknięte, trwa śledztwo, a jeden z klejnotów odnaleziono na zewnątrz budynku.
Do napadu na słynne paryskie muzeum doszło w niedzielę rano. W procederze brało udział trzech mężczyzn.
Rabusie dotarli do budynku nad Sekwaną, wykorzystując fakt prowadzonych w tym miejscu prac budowlanych - pisze "Le Parisien". Następnie skorzystali z windy towarowej, wybili szyby i dostali się do Galerii Apollo, gdzie przechowywano drogocenną biżuterię.
Ukradzione przedmioty należą do kolekcji napoleońskiej. Chodzi o dziewięć eksponatów, m.in. naszyjnik, brioszkę i tiarę. Straty nie zostały jeszcze oszacowane.
Cała akcja trwała siedem minut - poinformował szef MSW Laurent Nunez. Prezydent Emmanuel Macron pozostaje w kontakcie z ministrami: spraw wewnętrznych i kultury, i jest na bieżąco informowany o sprawie.
Paryż. Kradzież w Luwrze. Służby ścigają przestępców
"Dziś rano podczas otwarcia muzeum Luwr doszło do napadu rabunkowego. Nie ma żadnych ofiar. Jestem na miejscu wraz z ekipą muzealną i policją. Trwa dochodzenie" - napisała na platformie X francuska minister kultury Rachida Dati.
Polityk przekazała później, że jeden z ukradzionych klejnotów znaleziono na zewnątrz muzeum. Miał należeć do cesarzowej Marii Ludwiki. Prawdopodobnie został zgubiony podczas ucieczki.
Przestępcy uciekli w kierunku paryskiej autostrady A6. W stolicy Francji trwa akcja służb. Luwr będzie zamknięty co najmniej do końca niedzieli. "Muzeum Luwr będzie dziś zamknięte z nadzwyczajnych powodów" - przekazano w krótkim komunikacie.
Luwr. Muzeum prezentuje blisko pół miliona eksponatów
Zlokalizowane w Paryżu muzeum Luwr jest miejscem przechowywania 480 tys. eksponatów i jedną z wizytówek francuskiej stolicy. Rocznie przybywa tam ponad 9 mln turystów. Kompleks składa się z trzech skrzydeł: Denon, Sully i Richelieu.
Do największych skarbów prezentowanych w Luwrze należą: posąg Wenus z Milo, słynny kodeks Hammurabiego, obraz "Wolność wiodącą lud na barykady" autorstwa Eugène'a Delacroix oraz "Mona Lisa" Leonarda da Vinci.