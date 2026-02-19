Napad na Polaka w Niemczech. Padły strzały, poderwano śmigłowiec
Sceny jak z filmu akcji rozegrały się niedaleko Kolonii w Niemczech. Ciężarówka przewożąca cenny ładunek została zaatakowana. Napastnicy grozili bronią palną kierowcy pojazdu, którym okazał się 46-latek z Polski. Mężczyzna zdołał uciec i zaalarmował służby, które ruszyły do akcji, aby odzyskać skradziony samochód i schwytać sprawców. W powietrze wzbił się policyjny śmigłowiec.
W skrócie
- W mieście Jülich doszło do napadu rabunkowego na obywatela Polski, któremu skradziono ciężarówkę załadowaną metalami nieżelaznymi.
- Polakowi udało się uciec do pobliskiego domu i zawiadomić policję, co doprowadziło do akcji z użyciem śmigłowca oraz psa policyjnego.
- Dwóch podejrzanych mężczyzn zostało zatrzymanych w Meerbusch, podczas pościgu padły strzały i jeden z nich został niegroźnie raniony przez funkcjonariusza.
Niemiecka policja informuje o niebezpiecznym zdarzeniu w mieście Jülich. Doszło tam do napadu rabunkowego, którego ofiarą stał się obywatel Polski.
We wtorek późnym wieczorem 46-latek jechał swoją ciężarówką załadowaną metalami nieżelaznymi. W pewnym momencie pojazd został niespodziewanie zaatakowany.
Niemcy. Napastnicy zaskoczyli Polaka, doszło do napadu
"Zaskoczyło go kilka osób ubranych na ciemno i noszących maski" - relacjonuje niemiecka policja w wydanym komunikacie. Jeden z napastników groził Polakowi bronią palną.
Mężczyźnie udało się zbiec do pobliskiego domu. Stąd zawiadomił policję o napadzie.
Służby natychmiast rozpoczęły poszukiwania. Do akcji użyto policyjnego helikoptera. Skradzioną ciężarówkę odnaleziono w okolicy Krefeld.
Strzelanina podczas pościgu. Akcja niemieckiej policji
Ostatecznie napastników ujęto w mieście Meerbusch. W poszukiwaniach funkcjonariuszom pomagał pies policyjny. Za napadem stało dwóch mężczyzn w wieku 29 i 32 lata.
Podczas próby schwytania podejrzanych padły strzały. Broni użył mundurowy, niegroźnie raniąc jednego z rabusi. W tej sprawie śledztwo prowadzi policja w Duisburgu pod nadzorem prokuratury w Düsseldorfie
"Trwają dochodzenia w sprawie innych możliwych sprawców i okoliczności przestępstwa" - przekazała niemiecka policja.