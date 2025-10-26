Napad na Luwr. Są pierwsze zatrzymania w sprawie kradzieży

W skrócie Francuska policja zatrzymała dwóch podejrzanych w sprawie kradzieży bezcennych klejnotów z Luwru, a trwa pościg za kolejnymi sprawcami.

Kluczową rolę w ich ujęciu odegrała analiza śladów i przedmiotów pozostawionych przez rabusiów na miejscu włamania.

Śledczy podejrzewają, że w spektakularnym napadzie mógł pomóc jeden z ochroniarzy muzeum.

Do szeroko zakrojonej akcji policji - jak potwierdza prokuratura - doszło w sobotni wieczór. Jeden z rabusiów został zatrzymany na lotnisku Roissy, gdy przygotowywał się do wejścia na pokład samolotu do Algierii.

Drugiego podejrzanego aresztowano później tego samego wieczoru w regionie paryskim. Obaj mężczyźni, znani policji z wcześniejszych kradzieży, wydają się być doświadczonymi włamywaczami, którzy mogli działać na zlecenie.

Z doniesień dziennika wynika, że policja jest już na tropie wspólników, którzy mogą "zniknąć" w ciągu najbliższych godzin, a więc trwa wyścig z czasem.

Napad stulecia w Luwrze. Tak policja natrafiła na podejrzanych

Jak poinformowało stacji BFMTV źródło bliskie śledztwu, decydującą rolę w zidentyfikowaniu podejrzanych odegrała praca paryskiej policji naukowo-technicznej.

Na miejscu włamania pobrano 150 próbek i wysłano je do laboratorium w celu analizy. Przestępcy pozostawili również różne przedmioty, takie jak hełm, palnik, kamizelkę odblaskową i szlifierki kątowe. Niektóre z nich znaleziono oblane benzyną.

Według informacji "Le Figaro", do niedzielnego poranka nie odnaleziono jeszcze ośmiu klejnotów koronnych Francji, wartych łącznie 88 milionów euro.

Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych w ramach śledztw wszczętych w sprawie "zorganizowanej kradzieży" i "zmowy przestępczej w celu popełnienia przestępstwa", prowadzonych przez Paryską Brygadę Antybandycką (BRB) i Centralne Biuro ds. Zwalczania Handlu Dóbrami Kultury (OCBC).

Upublicznienie informacji o zatrzymaniach nie spodobało się śledczym. "Bardzo ubolewam nad pospiesznym rozgłoszeniem tego przez osoby poinformowane, nie zważając na śledztwo. To ujawnienie może tylko zaszkodzić wysiłkom setki śledczych zmobilizowanych do zbadania tej sprawy" - przekazano w komunikacie.

W oświadczeniu potwierdzono, że śledczy wciąż poszukują zarówno zrabowanych klejnotów, jak i wszystkich sprawców kradzieży.

Napad na Luwr. Media: Rabusiom mógł pomóc ochroniarz

Tuż przed przełomowym ruchem śledczych brytyjski "The Telegraph" ujawnił, że jeden z ochroniarzy Luwru mógł pomóc rabusiom, którzy dokonali kradzieży 19 października i bez przeszkód zbiegli z paryskiego muzeum.

Przypomnijmy, że do kradzieży doszło ubiegłą w niedzielę. Złodzieje skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów, wśród których była tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III), ozdobiona ponad 1300 diamentów, oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Rabusie użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Przy wykorzystaniu przecinarek zniszczyli witrynę, za którą znajdowały się klejnoty. Dziennik "Le Parisien" podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Przestępcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według MSW - siedem minut.

