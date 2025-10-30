Napad na Luwr. Pilne doniesienia służb z Francji, jest przełom

Monika Bortnowska

Monika Bortnowska

Aktualizacja

Zatrzymano pięć nowych podejrzanych osób w związku z kradzieżą klejnotów koronnych w Luwrze - podają francuskie media, na które powołuje się agencja Reuters. W miniony weekend służby zatrzymały dwóch mężczyzn, którzy "częściowo przyznali się" do udziału w napadzie.

Francuskie media informują o zatrzymaniu pięciu nowych osób w związku z kradzieżą w Luwrze
Francuskie media informują o zatrzymaniu pięciu nowych osób w związku z kradzieżą w LuwrzeERIC BRONCARDAFP

Francuska policja zaaresztowała pięć nowych osób podejrzewanych o udział w napadzie na Luwr w Paryżu - poinformowały francuskie media.

Według ustaleń francuskiej stacji telewizyjnej BFM, do zatrzymania jednego z podejrzanych doszło w środę wieczorem w aglomeracji paryskiej. Zatrzymany mężczyzna miał być obecny na miejscu w chwili napadu.

Zobacz również:

Nowe nagranie z kradzieży w Luwrze
Świat

Nowe nagranie z kradzieży w Luwrze. Złodzieje wykorzystali windę towarową

    Napad na Luwr: Nowe zatrzymania

    Czterech zamaskowanych sprawców ukradło cenne francuskie klejnoty koronne z Galerii Apolla w Luwrze. Do kradzieży doszło nad ranem, 19 października w godzinach otwarcia muzeum.

    W miniony weekend francuskie służby zatrzymały dwóch mężczyzn pod zarzutem włamania się do muzeum przez okno na piętrze i kradzieży klejnotów.

    Zatrzymani "częściowo przyznali się" do udziału w napadzie - poinformowała w środę prokuratura w Paryżu.

    Skradzione klejnoty wciąż nie zostały odnalezione.

    Zobacz również:

    Prokuratura podała nowe informacje po napadzie na Luwr. Chodzi o dwóch zatrzymanych mężczyzn. Na zdj. prok. Laure Beccuau
    Świat

    Napad stulecia na Luwr. Prokuratura podała nowe informacje

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze