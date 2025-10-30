Napad na Luwr. Pilne doniesienia służb z Francji, jest przełom
Zatrzymano pięć nowych podejrzanych osób w związku z kradzieżą klejnotów koronnych w Luwrze - podają francuskie media, na które powołuje się agencja Reuters. W miniony weekend służby zatrzymały dwóch mężczyzn, którzy "częściowo przyznali się" do udziału w napadzie.
Francuska policja zaaresztowała pięć nowych osób podejrzewanych o udział w napadzie na Luwr w Paryżu - poinformowały francuskie media.
Według ustaleń francuskiej stacji telewizyjnej BFM, do zatrzymania jednego z podejrzanych doszło w środę wieczorem w aglomeracji paryskiej. Zatrzymany mężczyzna miał być obecny na miejscu w chwili napadu.
Napad na Luwr: Nowe zatrzymania
Czterech zamaskowanych sprawców ukradło cenne francuskie klejnoty koronne z Galerii Apolla w Luwrze. Do kradzieży doszło nad ranem, 19 października w godzinach otwarcia muzeum.
W miniony weekend francuskie służby zatrzymały dwóch mężczyzn pod zarzutem włamania się do muzeum przez okno na piętrze i kradzieży klejnotów.
Zatrzymani "częściowo przyznali się" do udziału w napadzie - poinformowała w środę prokuratura w Paryżu.
Skradzione klejnoty wciąż nie zostały odnalezione.