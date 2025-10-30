Francuska policja zaaresztowała pięć nowych osób podejrzewanych o udział w napadzie na Luwr w Paryżu - poinformowały francuskie media.

Według ustaleń francuskiej stacji telewizyjnej BFM, do zatrzymania jednego z podejrzanych doszło w środę wieczorem w aglomeracji paryskiej. Zatrzymany mężczyzna miał być obecny na miejscu w chwili napadu.

Napad na Luwr: Nowe zatrzymania

Czterech zamaskowanych sprawców ukradło cenne francuskie klejnoty koronne z Galerii Apolla w Luwrze. Do kradzieży doszło nad ranem, 19 października w godzinach otwarcia muzeum.

W miniony weekend francuskie służby zatrzymały dwóch mężczyzn pod zarzutem włamania się do muzeum przez okno na piętrze i kradzieży klejnotów.

Zatrzymani "częściowo przyznali się" do udziału w napadzie - poinformowała w środę prokuratura w Paryżu.

Skradzione klejnoty wciąż nie zostały odnalezione.

