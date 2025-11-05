W skrócie Grupa złodziei w ciągu siedmiu minut okradła słynny paryski Luwr, ujawniając poważne braki w zabezpieczeniach muzeum.

Wśród zatrzymanych znalazł się Abdoulaye N., znany z nielegalnych akrobacji motocyklowych i wcześniejszych konfliktów z prawem.

Policja wciąż nie odzyskała skradzionej biżuterii o wartości 88 mln euro, należącej do Napoleona i cesarzowej Eugenii.

19 października kilkuosobowa grupa obrabowała paryski Luwr. Cała akcja trwała zaledwie siedem minut i ujawniła poważne luki w zabezpieczeniu słynnego muzeum.

Policja zatrzymała już siedem osób, ale ciągle nie znaleziono cennych klejnotów. Tymczasem francuskie media podają nowe informacje o jednym z ujętych mężczyzn.

39-latek z Aubervilliers, Abdoulaye N., jest gwiazdą nielegalnych akrobacji na motocyklu, określanych jako "miejskie rodeo". Swoje popisy prezentował w mediach społecznościowych, gdzie przyjął pseudonim Doudou Cross Bitume. Ostatni materiał opublikował końcem września.

Francja. Napad na Luwr. Nowe informacje o zatrzymanym 39-latku

Abdoulaye N. był już wcześniej notowany. Przed dziesięcioma laty 39-latek został skazany za napad. Drugim z sądzonych mężczyzn był wówczas inny zatrzymany w związku z ostatnim rabunkiem w Luwrze.

N. ma na swoim koncie także wykroczenia drogowe - podał portal BFMTV. Podejrzany z zawodu jest taksówkarzem, ale nie posiada licencji.

Abdoulaye N. miał bezpośrednio wejść do galerii Apollo i ukraść kosztowną biżuterię należącą do cesarza Napoleona i jego małżonki cesarzowej Eugenii. Wartość skradzionych klejnotów wyceniono na 88 mln euro.

Prokuratura podała, że 39-latek częściowo przyznał się do winy i potwierdził, że działał na zlecenie niezidentyfikowanych dotychczas osób. Ślady jego DNA znalazły się na jednej ze szklanych klatek, którą stłuczono podczas napadu.

Luwr. Muzeum prezentuje blisko pół miliona eksponatów

Zlokalizowane w Paryżu muzeum Luwr jest miejscem przechowywania 480 tys. eksponatów i jedną z wizytówek francuskiej stolicy.

Rocznie przybywa tam ponad 9 mln turystów. Kompleks składa się z trzech skrzydeł: Denon, Sully i Richelieu.

Do największych skarbów prezentowanych w Luwrze należą: posąg Wenus z Milo, słynny kodeks Hammurabiego, obraz "Wolność wiodącą lud na barykady" autorstwa Eugène'a Delacroix oraz "Mona Lisa" Leonarda da Vinci.

Źródło: BFMTV

