Napad na Luwr. Media: Są pierwsze zatrzymania w sprawie kradzieży

Informacja o zatrzymaniach pojawiła się krótko po godzinie 10, choć do szeroko zakrojonej akcji policji miało dojść w sobotni wieczór.

Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych w ramach śledztw wszczętych w sprawie "zorganizowanej kradzieży" i "zmowy przestępczej w celu popełnienia przestępstwa", prowadzonych przez Paryską Brygadę Antybandycką (BRB) i Centralne Biuro ds. Zwalczania Handlu Dóbrami Kultury (OCBC).

Z kolei tuż przed przełomowym ruchem śledczych brytyjski "The Telegraph" ujawnił, że jeden z ochroniarzy Luwru mógł pomóc rabusiom, którzy dokonali kradzieży 19 października i bez przeszkód zbiegli z paryskiego muzeum.

Wkrótce więcej informacji.

