Napad na bank w Niemczech. Sprawcy przetrzymywali zakładników

W skrócie W niemieckim mieście Sinzig doszło do napadu na bank, podczas którego doszło do wzięcia zakładników i zabarykadowania się sprawców w budynku.

Akcja policyjna zakończyła się po kilku godzinach uwolnieniem wszystkich zakładników, natomiast sprawców nie udało się zatrzymać.

W trakcie działań policyjnych otoczono teren banku, zaangażowano siły specjalne i zorganizowano punkt pomocy dla osób, które nie mogły wrócić do domów.

Według relacji "Bilda" nad miastem Sinzig krążą helikoptery, a wejścia do banku zabezpieczają siły specjalne.

Jak przekazał dziennik, nad ranem opancerzona ciężarówka podjechała przed bank, a jeden z konwojentów, będący kierowcą wysiadł i wszedł do środka.

Nieznany mężczyzna miał zatrzymać kierowcę i zagrozić mu, a następnie wziął go za zakładnika.

Napad na bank w Niemczech. Policja informuje o szczegółach

Agencja Reutera, powołując się na oświadczenie lokalnej policji przekazała, że w banku przebywało kilku sprawców i zakładników, a sytuacja była "statyczna".

Odgrodzony został duży obszar wokół banku w Sinzig, poza wyznaczonym terenem nie było żadnego zagrożenia dla innych osób.

Po kilku godzinach akcja policyjna zakończyła się uwolnieniem wszystkich zakładników - przekazał korespondent Polsat News Tomasz Lejman. Sprawców nie udało się jednak ująć.

Policja otoczyła teren wokół banku w Sinzig THOMAS FREY/dpa AFP

Sinzig. Napad na bank w Niemczech

Dziennikarze "Bilda" relacjonują, że przed bankiem stacjonował policyjny oddział, a mieszkańcy ostrzegali się nawzajem w mediach społecznościowych, aby unikać centrum miasta. Policja prosiła też o nierozpowszechnianie fałszywych informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Niemiecki portal poinformował, że na terenie jednej ze szkół, która znajduje się na odgrodzonym terenie, zorganizowano punkt pomocy dla osób, które nie mogą wrócić do domów z powodu akcji.

Jak powiedział policyjny rzecznik w rozmowie z "Der Spiegel", policja wstrzymała się z ujawnieniem szczegółów "z powodów taktycznych".

Miasto Sinzig znajduje się w zachodniej części Niemiec, między Bonn a Koblencją w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Liczy nieco ponad 17 tys. mieszkańców.

