W skrócie W miejscowości Sinzig doszło do napadu na bank, podczas którego sprawcy przetrzymują zakładników.

Siły specjalne zabezpieczają wejścia do banku, a nad miastem krążą helikoptery.

Policja informuje, że w banku znajduje się kilku sprawców i zakładników, a teren wokół budynku został odgrodzony.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według relacji "Bilda", nad miastem Sinzig krążą helikoptery, a wejścia do banku zabezpieczają siły specjalne. Jak przekazał portal, nad ranem opancerzona ciężarówka podjechała przed bank, a jeden z konwojentów będący kierowcą wysiadł, żeby wejść do środka.

Napad na bank w Niemczech. Policja informuje o szczegółach

Nieznany mężczyzna miał zatrzymać kierowcę i zagrozić mu, a następnie wziąć go za zakładnika. O porwaniu kierowcy informowała także wcześniej agencja AFP.

Agencja Reutera powołując się na oświadczenie policji przekazała, że w banku przebywa kilku sprawców i zakładników, a sytuacja jest "statyczna".

Odgrodzony został duży obszar wokół banku w Sinzig, poza wyznaczonym terenem nie ma żadnego zagrożenia dla innych osób.

Policja otoczyła teren wokół banku w Sinzig THOMAS FREY/dpa AFP

Dziennikarze "Bilda" relacjonują, że przed bankiem stacjonuje policyjny oddział, a mieszkańcy ostrzegają się nawzajem w mediach społecznościowych, aby unikać centrum miasta. Policja prosi też o nierozpowszechnianie fałszywych informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak powiedział policyjny rzecznik w rozmowie z "Der Spiegel", policja wstrzymała się z ujawnieniem szczegółów "z powodów taktycznych". Być może porywacze mają dostęp do doniesień prasowych w Internecie.

Miasto Sinzig znajduje się w zachodniej części Niemiec, między Bonn a Koblencją w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Liczy nieco ponad 17 tys. mieszkańców.

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy Polsat News Polsat News

Co dalej z programem "CPN"? Domański w „Graffiti”: Jesteśmy elastyczni Polsat News