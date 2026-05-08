Napad na bank w Niemczech. Sprawcy przetrzymują zakładników
W miejscowości Sinzig w Niemczech doszło do napadu na bank, sprawcy wzięli zakładników. Jak donosi "Bild", przestępcy zabarykadowali się w budynku ok. godz. 9. Agencja Reutera powiadomiła o kilku zakładnikach, powołując się na informacje otrzymane od niemieckich służb.
W skrócie
- W miejscowości Sinzig doszło do napadu na bank, podczas którego sprawcy przetrzymują zakładników.
- Siły specjalne zabezpieczają wejścia do banku, a nad miastem krążą helikoptery.
- Policja informuje, że w banku znajduje się kilku sprawców i zakładników, a teren wokół budynku został odgrodzony.
Według relacji "Bilda", nad miastem Sinzig krążą helikoptery, a wejścia do banku zabezpieczają siły specjalne. Jak przekazał portal, nad ranem opancerzona ciężarówka podjechała przed bank, a jeden z konwojentów będący kierowcą wysiadł, żeby wejść do środka.
Napad na bank w Niemczech. Policja informuje o szczegółach
Nieznany mężczyzna miał zatrzymać kierowcę i zagrozić mu, a następnie wziąć go za zakładnika. O porwaniu kierowcy informowała także wcześniej agencja AFP.
Agencja Reutera powołując się na oświadczenie policji przekazała, że w banku przebywa kilku sprawców i zakładników, a sytuacja jest "statyczna".
Odgrodzony został duży obszar wokół banku w Sinzig, poza wyznaczonym terenem nie ma żadnego zagrożenia dla innych osób.
Dziennikarze "Bilda" relacjonują, że przed bankiem stacjonuje policyjny oddział, a mieszkańcy ostrzegają się nawzajem w mediach społecznościowych, aby unikać centrum miasta. Policja prosi też o nierozpowszechnianie fałszywych informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Jak powiedział policyjny rzecznik w rozmowie z "Der Spiegel", policja wstrzymała się z ujawnieniem szczegółów "z powodów taktycznych". Być może porywacze mają dostęp do doniesień prasowych w Internecie.
Miasto Sinzig znajduje się w zachodniej części Niemiec, między Bonn a Koblencją w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Liczy nieco ponad 17 tys. mieszkańców.