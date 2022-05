Nancy Pelosi poparła prawo aborcyjne. Arcybiskup oznajmił, że teraz nie wolno jej przyjmować komunii

W liście ogłoszonym w piątek arcybiskup pisał m.in., "jeśli nie odrzuci pani publicznie swojego poparcia dla "prawa" do aborcji lub nie powstrzyma się od publicznego odwoływania się do swojej wiary katolickiej i przyjmowania komunii świętej, nie będę miał innego wyboru, jak zadecydować zgodnie z kanonem 915, że nie zostanie pani dopuszczona do komunii świętej".

Cordileone ocenił, że nastała już na to pora, ponieważ Pelosi nie zrewidowała publicznie swego stanowiska w sprawie aborcji. Usprawiedliwiając to wciąż odwołuje się do wiary katolickiej i przyjmuje komunię.

"Nie dostanie rozgrzeszenia"

Arcybiskup zawiadomił szefową Izby Reprezentantów, że nie zostanie dopuszczona do komunii świętej. Ddopóki publicznie nie wyrzeknie się poparcia dla zalegalizowania aborcji, nie otrzyma podczas spowiedzi rozgrzeszenia z tego grzechu ciężkiego.

"W minionym roku Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych przegłosowała dokument, powstrzymujący się od odmowy podania komunii świętej prezydentowi Joe Bidenowi lub innym osobom popierającym prawo do aborcji. Dążyli do tego konserwatyści pomimo wskazań papieża Franciszka" - stwierdziła CNN.