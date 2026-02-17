Namawiał do sprzeciwu wobec Trumpa, może zagrozić republikanom. "Poważnie rozważam"

W skrócie Senator Mark Kelly zadeklarował, że "poważnie rozważy" udział w wyborach prezydenckich USA w 2028 roku.

Donald Trump oskarżył Kelly’ego o "działania wywrotowe" po nagraniu, w którym senator namawiał żołnierzy do niewykonywania rozkazów.

Wśród potencjalnych kandydatów demokratów na prezydenta w 2028 roku wymieniani są także Kamala Harris i Gavin Newsom.

Senator z ramienia Partii Demokratycznej, były astronauta i pilot wojskowy Mark Kelly, zadeklarował w rozmowie z BBC, że "poważnie rozważy" udział w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2028 roku, ponieważ "żyjemy w naprawdę trudnych czasach".

61-letni polityk zauważył, że bardzo różni się od większości senatorów. - Jestem jednym z nielicznych inżynierów, jedyną osobą z tytułem magistra inżynierii w Senacie USA. Mam doświadczenie bojowe, co jest dość rzadkie. Spędziłem 25 lat w wojsku - mówił Kelly.

Dodał, że ewentualne kandydowanie to "poważna decyzja". - Po prostu jeszcze jej nie podjąłem - podkreślił emerytowany komandor Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Mark Kelly może wystartować w wyborach. Stał się celem ataku Trumpa

Donald Trump oskarżył demokratę z Arizony o "działania wywrotowe" w związku z nagraniem, w którym Kelly namawiał żołnierzy do niewykonywania rozkazów. 61-letni senator powiedział BBC, że on i jego żona Gabrielle Gifford, otrzymują wiele gróźb po komentarzach prezydenta.

- Dostajemy je co tydzień - powiedział. - Musieliśmy zatrudnić ochronę, która będzie nas strzegła 24 godziny na dobę - dodał.

Przypomniał, że jego żona w 2011 roku, będąc członkinią Kongresu, omal nie zginęła, gdy postrzelono ją w głowę. - Donald Trump jest tak lekkomyślny w tym, co mówi - stwierdził Kelly. - Są ludzie, którzy reagują na to, co powiedział, a ludzie go słuchają - dodał.

Namawiał do niewykonywania rozkazów. "Będę walczył dalej"

Kelly i pięciu innych polityków, którzy służyli w wojsku lub pełnili funkcje w wywiadzie, stali się celem ataku administracji Trumpa po opublikowaniu 90-sekundowego filmu, w którym namawiali żołnierzy do nieposłuszeństwa i sprzeciwu wobec rozkazów, które określili jako "nielegalne".

Nagranie ukazało się w momencie, gdy pojawiły się wątpliwości co do legalności amerykańskich ataków na łodzie u wybrzeży Ameryki Południowej. Zgodnie z przekazem Białego Domu służą one do przemytu narkotyków.

Pentagon od tamtej pory bezskutecznie próbował obniżyć Kelly'emu stopień wojskowy, jednak prokuratorom nie udało się doprowadzić do postawienia mu zarzutów "spisku podżegającego do buntu".

Amerykański senator stwierdził jednak, że spodziewa się, iż Trump będzie kontynuował działania przeciwko niemu. - To się nie skończy moim odejściem. Będę walczył dalej, nawet jeśli sprawa trafi do Sądu Najwyższego - oświadczył Kelly.

Mark Kelly, Kamala Harris, Gavin Newsom. Kto zmierzy się z republikanami w 2028?

Według BBC wśród demokratów rozważających start w wyborach prezydenckich w USA w 2028 roku znajdują się również Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w 2024 r., i gubernator Kalifornii Gavin Newsom.

W wywiadzie dla BBC w październiku Harris stwierdziła, że "prawdopodobnie" pewnego dnia zostanie prezydentem i jest przekonana, że w przyszłości w Białym Domu zasiądzie kobieta.

Mimo że 22. poprawka do Konstytucji USA zabrania ubiegania się o trzecią kadencję, Trump nie wykluczył takiej możliwości. Jako swoich potencjalnych następców zasugerował jednak wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu Marca Rubio, nazywając ich "niezatrzymanymi".

