"Nałożymy sankcje sami". Węgry wściekłe po śmierci mężczyzny w Ukrainie

- Jeśli Unia Europejska nie nałoży sankcji na ukraińskich liderów odpowiedzialnych za śmierć Węgra z Zakarpacia, Budapeszt sam podejmie takie środki - powiedział w środę szef kancelarii premiera Gergely Gulyas. Polityk nawiązał do śmierci mężczyzny, do której doszło w jednym z ukraińskich szpitali. Miał zostać pobity przy próbie siłowego wcielenia do ukraińskiej armii.