Nakaz aresztowania Putina. Zacharowa, Miedwiediew i Pieskow komentują

Oprac.: Marta Stępień Świat

Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Decyzja ma związek z deportacją i przesiedleniami również i nieletnich. "Kto by pomyślał, że na Zachodzie opieka nad dziećmi stanie się przestępstwem" - skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Sędziowie uznali z kolei, że bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji to zbrodnia wojenna.

Zdjęcie Marija Zacharowa / Russian Foreign Ministry Press Service/Associated Press / East News