Nakaz aresztowania człowieka Zełenskiego. Jest oskarżany o pranie pieniędzy

Krzysztof Ryncarz

Ukraiński sąd wydał nakaz aresztowania byłego szefa gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załenskiego Andrija Jermaka. Sąd wyznaczył również kaucję w wysokości 140 mln hrywien (11,5 mln zł). Jermak oskarżany jest o korupcję i pranie brudnych pieniędzy.

"Sędzia śledczy orzekł, że wniosek należy częściowo uwzględnić i zastosować wobec Jermaka środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 60 dni od daty faktycznego zatrzymania oraz wyznaczyć kaucję w wysokości 140 milionów hrywien" - przekazał sędzia Wiktor Nogaczewski.

Jeśli Jermak wpłaci kaucję będzie musiał elektroniczną bransoletkę z nadajnikiem. Będzie musiał również zgłaszać każdą zmianę miejsca zamieszkania, nie będzie mógł opuszczać Kijowa oraz będzie musiał oddać paszport.

