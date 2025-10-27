W skrócie Huragan Melissa osiągnął najwyższy, piąty stopień zagrożenia.

Zagrożone są Jamajka, Haiti i wschodnia Kuba - przewidywane są powodzie i wysokie fale, które przyniosą ze sobą zniszczenia.

Na Jamajce trwa ewakuacja, a Amerykanie opuszczają Kubę.

Przez Morze Karaibskie przetacza się huragan Melissa, który gwałtownie przybiera na sile. W niedzielę zyskał czwarty, a dzień później piąty, najwyższy stopień w skali określonej przez NHC. Oznacza to, że maksymalna prędkość wiatru osiąga nawet do 260 km/h.

"Niszczycielskie wiatry, fale sztormowe i katastrofalne powodzie będą się nasilać na Jamajce przez cały dzień i w nocy" - ostrzega amerykańskie centrum.

Wzdłuż południowego wybrzeża Jamajki spodziewane są zagrażające życiu fale o wysokości od 2,7 do 4 metrów.

Instytucja ostrzega przed katastrofalnymi skutkami uderzenia żywiołu także w inne regiony.

Spodziewane są również zagrażające życiu i katastrofalne gwałtowne powodzie oraz osunięcia ziemi w niektórych częściach Jamajki, Haiti może zostać dotknięte tropikalną burzą. Huragan uderzy także we wschodnią część Kuby.

"Prognozuje się, że huragan przejdzie w środę przez południowo-wschodnią część Bahamów" - zapowiada NHC.

Według prognoz w niektórych częściach Haiti i Jamajki potencjalnie może spaść do 102 cm deszczu, a w niektórych miejscach nawet więcej.

Natychmiastowa ewakuacja na Jamajce. Amerykanie uciekają z Kuby

Premier Jamajki dr Andrew Holness zarządził w niedzielę natychmiastową ewakuację kilku narażonych społeczności w związku z nadciągającym huraganem. Mowa o okolicach stolicy - Kingston oraz m.in. Portu Royal i Old Harbour Bay.

Wszystkie lotniska na Jamajce zostały zamknięte w niedzielę - poinformował minister transportu tego kraju.

Firma Starlink, spółka zależna SpaceX, zajmująca się telekomunikacją, zapewniła rządowi wsparcie w zakresie łączności podczas i po przejściu huraganu.

Baza Marynarki Wojennej USA w Zatoce Guantanamo na Kubie, poinformowała o ewakuowaniu z wyspy obywateli USA, którzy nie są niezbędni.

Wszyscy mieli być ewakuowani najpóźniej w niedzielę rano. Każda osoba mogła zabrać jedną torbę o wadze do około 18 kg i bagaż podręczny.

