Najwyższy stopień zagrożenia. Niszczycielski huragan zbliża się do lądu
Huragan Melissa przetaczający się przez Morze Karaibskie osiągnął najwyższy poziom w pięciostopniowej skali. Jak podaje amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), żywioł osiągnął prędkość około 260 km/h. Władze na Jamajce, w Haiti czy w części Kuby spodziewają się najgorszego. W wielu rejonach zarządzono natychmiastową ewakuację.
W skrócie
- Huragan Melissa osiągnął najwyższy, piąty stopień zagrożenia.
- Zagrożone są Jamajka, Haiti i wschodnia Kuba - przewidywane są powodzie i wysokie fale, które przyniosą ze sobą zniszczenia.
- Na Jamajce trwa ewakuacja, a Amerykanie opuszczają Kubę.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Przez Morze Karaibskie przetacza się huragan Melissa, który gwałtownie przybiera na sile. W niedzielę zyskał czwarty, a dzień później piąty, najwyższy stopień w skali określonej przez NHC. Oznacza to, że maksymalna prędkość wiatru osiąga nawet do 260 km/h.
"Niszczycielskie wiatry, fale sztormowe i katastrofalne powodzie będą się nasilać na Jamajce przez cały dzień i w nocy" - ostrzega amerykańskie centrum.
Wzdłuż południowego wybrzeża Jamajki spodziewane są zagrażające życiu fale o wysokości od 2,7 do 4 metrów.
Huragan Melissa. Zagrożone są Jamajka, Haiti i Kuba
Instytucja ostrzega przed katastrofalnymi skutkami uderzenia żywiołu także w inne regiony.
Spodziewane są również zagrażające życiu i katastrofalne gwałtowne powodzie oraz osunięcia ziemi w niektórych częściach Jamajki, Haiti może zostać dotknięte tropikalną burzą. Huragan uderzy także we wschodnią część Kuby.
"Prognozuje się, że huragan przejdzie w środę przez południowo-wschodnią część Bahamów" - zapowiada NHC.
Według prognoz w niektórych częściach Haiti i Jamajki potencjalnie może spaść do 102 cm deszczu, a w niektórych miejscach nawet więcej.
Natychmiastowa ewakuacja na Jamajce. Amerykanie uciekają z Kuby
Premier Jamajki dr Andrew Holness zarządził w niedzielę natychmiastową ewakuację kilku narażonych społeczności w związku z nadciągającym huraganem. Mowa o okolicach stolicy - Kingston oraz m.in. Portu Royal i Old Harbour Bay.
Wszystkie lotniska na Jamajce zostały zamknięte w niedzielę - poinformował minister transportu tego kraju.
Firma Starlink, spółka zależna SpaceX, zajmująca się telekomunikacją, zapewniła rządowi wsparcie w zakresie łączności podczas i po przejściu huraganu.
Baza Marynarki Wojennej USA w Zatoce Guantanamo na Kubie, poinformowała o ewakuowaniu z wyspy obywateli USA, którzy nie są niezbędni.
Wszyscy mieli być ewakuowani najpóźniej w niedzielę rano. Każda osoba mogła zabrać jedną torbę o wadze do około 18 kg i bagaż podręczny.
Źródło: AFP