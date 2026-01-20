Najwyższy stopień alertu pogodowego. Masa ostrzeżeń w turystycznym kraju

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Cyklon Harry poważnie zagraża włoskiej Sycylii. Lokalne władze zamknęły część szkół w obawie przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Chodzi m.in. o silne podmuchy wiatru, wzburzone fale i gradobicie. - Proszę mieszkańców, by ograniczyli wychodzenie z domów i opuszczali je tylko w razie pilnej konieczności - zaapelował burmistrz Palermo. W regionie wydano alerty najwyższego stopnia.

Widok miasta położonego nad wybrzeżem z charakterystycznym wzniesieniem i oświetlonymi budynkami. W lewym górnym rogu nałożona jest kolorowa mapa pogodowa przedstawiająca intensywne zjawiska atmosferyczne, sugerujące nadchodzącą burzę lub sztorm.
Wielkie zagrożenie na Sycylii, w wyspę uderzy cyklon Harry. Na zdj. panorama CefaluTwitter/Meteored/AFP/PAOLO GRAZIOSImateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Cyklon Harry poważnie zagraża Sycylii, powodując zamknięcie części szkół i wprowadzenie ostrzeżeń pogodowych.
  • Wydano prognozy dotyczące gwałtownych ulew, burz, silnych porywów wiatru oraz wysokich fal wdzierających się na ląd.
  • Lokalne władze i służby apelują do mieszkańców, szczególnie Palermo i Modiki, o pozostanie w domach oraz stosowanie się do zaleceń.
Bardzo intensywne ulewy i burze, połączone z gradobiciem oraz porywami wiatru do 120 kilometrów na godzinę, wzburzone morze i bardzo wysokie fale wdzierające się na ląd - taką prognozę dla wielu rejonów Sycylii, zwłaszcza w centrum i na wschodzie przedstawiły lokalne władze oraz włoska Obrona Cywilna.

W mediach powtarzane są ostrzeżenia, że ekstremalne zjawiska mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Zaznacza się, że ten atak niepogody może mieć niespotykaną od dawna skalę.

Sycylia. Do wyspy zmierza cyklon Harry, władze zamykają szkoły

Władze 200 gmin uruchomiły kryzysowe centra operacyjne, by zagwarantować koordynację działań w terenie. W stanie gotowości jest personel i ochotnicy Obrony Cywilnej, straż pożarna i wszystkie pozostałe służby.

    Burmistrzowie 150 miast i miejscowości zdecydowali o zamknięciu szkół we wtorek. W wielu gminach zamknięto parki, cmentarze, obiekty sportowe.

    Do mieszkańców zaapelowano o najwyższą ostrożność i skrupulatne stosowanie się do rozporządzeń lokalnej administracji.

    Wielkie zagrożenie w Palermo. Pilny apel władz

    Apele te wystosowano między innymi do mieszkańców Palermo. Burmistrz Roberto Lagalla ostrzegł: - Silne porywy wiatru mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Proszę mieszkańców, by ograniczyli wychodzenie z domów i opuszczali je tylko w razie pilnej konieczności.

    Niezbędne, jak dodał, jest ostrożne i odpowiedzialne zachowanie. Także władze miasta Modica wezwały mieszkańców, by pozostali w domach.

    Już w poniedziałek pogorszyły się warunki pogodowe w Katanii, gdzie rośnie ryzyko bardzo wysokich fal i gwałtownego wiatru.

