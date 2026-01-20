W skrócie Cyklon Harry poważnie zagraża Sycylii, powodując zamknięcie części szkół i wprowadzenie ostrzeżeń pogodowych.

Wydano prognozy dotyczące gwałtownych ulew, burz, silnych porywów wiatru oraz wysokich fal wdzierających się na ląd.

Lokalne władze i służby apelują do mieszkańców, szczególnie Palermo i Modiki, o pozostanie w domach oraz stosowanie się do zaleceń.

Bardzo intensywne ulewy i burze, połączone z gradobiciem oraz porywami wiatru do 120 kilometrów na godzinę, wzburzone morze i bardzo wysokie fale wdzierające się na ląd - taką prognozę dla wielu rejonów Sycylii, zwłaszcza w centrum i na wschodzie przedstawiły lokalne władze oraz włoska Obrona Cywilna.

W mediach powtarzane są ostrzeżenia, że ekstremalne zjawiska mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Zaznacza się, że ten atak niepogody może mieć niespotykaną od dawna skalę.

Sycylia. Do wyspy zmierza cyklon Harry, władze zamykają szkoły

Władze 200 gmin uruchomiły kryzysowe centra operacyjne, by zagwarantować koordynację działań w terenie. W stanie gotowości jest personel i ochotnicy Obrony Cywilnej, straż pożarna i wszystkie pozostałe służby.

Burmistrzowie 150 miast i miejscowości zdecydowali o zamknięciu szkół we wtorek. W wielu gminach zamknięto parki, cmentarze, obiekty sportowe.

Do mieszkańców zaapelowano o najwyższą ostrożność i skrupulatne stosowanie się do rozporządzeń lokalnej administracji.

Wielkie zagrożenie w Palermo. Pilny apel władz

Apele te wystosowano między innymi do mieszkańców Palermo. Burmistrz Roberto Lagalla ostrzegł: - Silne porywy wiatru mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Proszę mieszkańców, by ograniczyli wychodzenie z domów i opuszczali je tylko w razie pilnej konieczności.

Niezbędne, jak dodał, jest ostrożne i odpowiedzialne zachowanie. Także władze miasta Modica wezwały mieszkańców, by pozostali w domach.

Już w poniedziałek pogorszyły się warunki pogodowe w Katanii, gdzie rośnie ryzyko bardzo wysokich fal i gwałtownego wiatru.

