Najwyższy budynek świata w rosyjskich barwach. "Obrzydliwe"

Burdż Chalifa to najwyższy na świecie budynek, jedna z głównych atrakcji w Dubaju. Ma wysokość 828 metrów i liczy 163 piętra użytkowe.

W poniedziałek wieżowiec w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został podświetlony w barwach białej, niebieskiej i czerwonej, które symbolizują rosyjską flagę. Akcja została skierowana ku celebracji Rosji. Na oficjalnym profilu wieżowca pojawiły się życzenia. Wybrzmiał również rosyjski hymn.

"Dziś wieczorem Burdż Chalifa celebruje bogatą historię, tętniącą życiem kulturę i niezwykłe osiągnięcia Rosji. Życzymy narodowi rosyjskiemu niezapomnianych obchodów i przyszłości pełnej jedności i dobrobytu" - przekazano we wpisie w języku arabskim i angielskim.

Dubaj: Burdż Chalifa w barwach flagi rosyjskiej

To nie pierwszy raz, kiedy wieżowiec w Dubaju rozświetlił się cudzymi barwami narodowymi. Upamiętniane były również święta innych krajów - w ostatnim czasie Czech, Azerbejdżanu, Włoch czy Etiopii.

Obrazki Burdż Chalify w rosyjskich barwach wywołało jednak oburzenie wśród internautów. Ci poddawali słuszność upamiętnienia święta państwa, które 24 lutego 2022 roku zaatakowało Ukrainę.

"To jest obrzydliwe", "Rosja to państwo terrorystyczne", "wstyd dla Dubaju" - to niektóre z pojawiających się komentarzy.