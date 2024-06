"Najwyższe wysypisko na świecie". Tony odpadów na szczycie

Mount Everest. Tony śmieci na szczycie. Nepal ma na to sposób

W tym roku władze, chcąc usprawnić prowadzenie akcji ratunkowych, zobowiązały wspinaczy do noszenia przy sobie urządzeń śledzących. Mają one także pomóc w utrzymaniu porządku. - W przyszłości rząd planuje stworzyć zespół strażników górskich do monitorowania zaśmiecenia i przeznaczyć więcej pieniędzy na zbieranie odpadów - powiedział nepalski urzędnik Rakesh Gurung.