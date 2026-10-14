W skrócie Mont Blanc według najnowszych pomiarów osiąga wysokość ponad 4807 metrów nad poziomem morza.

Podczas pomiarów stwierdzono, że szczyt jest o prawie dwa metry wyższy niż w 2023 roku.

Eksperci poinformowali, że obecnie Mont Blanc "wciąż pozostaje zimny".

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Jak co mniej więcej dwa lata, zmierzono wysokość Mont Blanc - najwyższej góry Alp. W środę specjaliści z Izby Geodetów Departamentu Haute-Savoie oficjalnie ogłosili, że według danych z września szczyt ma dokładnie 4807,47 metrów nad poziomem morza. To o prawie dwa metry więcej niż stwierdzono podczas wcześniejszych pomiarów.

Mont Blanc nieco wyższy. Broni się przed zmianami klimatu

"Szczyt nieustannie się zmienia" - powiedział przewodniczący izby Jean des Garets podczas środowej konferencji prasowej. Chodzi o warstwę śniegu na Mont Blanc, której grubość różni się w zależności od okresu i nieustannie podlega zmianom powodowanym przez pogodę i klimat.

Wcześniejsze pomiary, przeprowadzone w 2023 roku, przyniosły wynik nieco poniżej 4806 metrów nad poziomem morza. Oznacza to, że obecnie góra "urosła" o 1,88 metra, do wartości 4807,47 metrów nad poziomem morza.

Raz na dwa lub trzy lata geolodzy mierzą wysokość Mont Blanc, dzięki czemu zbierają dane pozwalające śledzić długofalowe zmiany klimatyczne. Najnowsze pomiary wykonano między 15 a 17 września. Prowadziło je łącznie 32 specjalistów: geologów i przewodników górskich, a w środę oficjalnie zaprezentowano wyniki ich pracy.

Mont Blanc według najnowszych pomiarów wznosi się dokładnie 4807,47 metrów nad poziomem morza JEFF PACHOUD AFP

Eksperci zmierzyli grubość pokrywy śniegu i lodu pokrywającego skały. "Ta pokrywa lodowa podlega niezwykle zmiennym zjawiskom: nagromadzeniu śniegu, opadom, wiatrowi, temperaturze, nasłonecznieniu i zmianom w pogodzie w miesiącach poprzedzających pomiar" - podkreślono podczas prezentacji wyników.

"Każda jednorazowa miara nie jest istotna sama w sobie" w kontekście globalnego ocieplenia, ale uzyskane dzięki nim dane można analizować w dłuższym czasie - dodał des Garets.

Według ekspertów obecny wynik pozwala sądzić, że ocieplenie klimatu nie odcisnęło jeszcze mocnego piętna na najwyższym alpejskim szczycie.

Mont Blanc trzyma się mocno. Lodowce znacznie słabiej

Pomiary na Mont Blanc trwają od 2001 roku, kiedy to oficjalnie zapisano wysokość na poziomie 4810,40 metrów nad poziomem morza. Od tego czasu pomiary powtarzane są co dwa lub co trzy lata.

Wynik z 2023 roku był niższy od poprzednich dwóch o około dwa metry. Najnowsze pomiary wskazują zaś, że poziom grubości pokrywy śnieżnej jest zbliżony do tego, który stwierdzono pod koniec XIX wieku.

Góra Mont Blanc, zwana dachem Europy, jest najwyższym wierzchołkiem zachodniej Europy, a według wielu źródeł całego Starego Kontynentu.

O tym, czy ten właśnie szczyt jest najwyższy, decyduje definicja granic Europy. Gdyby przyjąć, że do granic naszego kontynentu zalicza się Kaukaz, to wówczas palmę pierwszeństwa przejmuje wyższy od niego o ponad 800 metrów Elbrus.

Opierając się na najnowszych danych można stwierdzić, że Mont Blanc "wciąż pozostaje zimny i nie został jeszcze znacząco dotknięty zmianami klimatu" - powiedział glacjolog Luc Moreau, komentując te wyniki.

W niższych partiach Alp ocieplenie klimatu jest zdecydowanie mocniej odczuwalne. Przekonują się o tym między innymi Szwajcarzy: tylko w 2026 roku tamtejsze lodowce straciły ponad 5,5 proc. swej masy.

Według glacjologa prof. Petri Pellikki z Uniwersytetu Helsińskiego alpejskie lodowce mogą całkowicie zniknąć jeszcze w tym stuleciu.

Źródło: AFP, "Le Figaro", "Le Parisien", Radiomontblanc

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