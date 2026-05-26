W skrócie W Australii doszło do pierwszego od ośmiu lat zgonu z powodu błonicy, a kraj mierzy się z największym wybuchem tej choroby od 1991 roku.

Odnotowano co najmniej 245 przypadków błonicy w 2026 roku, a po wprowadzeniu dodatkowego programu szczepień tempo wzrostu zachorowań spadło.

Błonica to zakaźna choroba bakteryjna, której można zapobiegać szczepieniom, jednak w ostatnich latach rośnie liczba zachorowań związanych z niepełnym szczepieniem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Australijskie Centrum Kontroli Chorób odnotowało w tym roku co najmniej 245 przypadków błonicy w całej Australii. To największy wybuch zachorowań na chorobę w kraju od 35 lat. Liczba zakażeń zaczęła rosnąć pod koniec 2025 roku.

Minister zdrowia Terytorium Północnego Steve Edgington potwierdził, że doszło również do pierwszego od 2018 roku zgonu na skutek choroby - podało australijskie ABC. Pacjent zakażony błonicą zmarł w kwietniu, a obecność bakterii została wykryta podczas sekcji zwłok w zagranicznym laboratorium.

Wybuch zachorowań na błonicę w Australii. Pierwszy raz od dekad

Błonicy można zapobiec poprzez przyjęcie szczepionki, jednak wymaga to regularnego powtarzania, ponieważ nie wytwarza stałej odporności. Władze Australii w ostatnich tygodniach nasiliły szczepienia w najbardziej zagrożonych obszarach.

- Posiadanie tak dużego wybuchu zachorowań w porównaniu z historycznym statusem choroby, którą większość krajów rozwiniętych wyrzuciła na śmietnik historii, oznacza, że musimy zbadać, co poszło tutaj nie tak - powiedział australijski federalny minister zdrowia Mark Butler.

Według lokalnych władz tempo wzrostu zachorowań na błonicę w Australii spadło od czasu wprowadzenia dodatkowego programu ochronnego - od 30 marca przeprowadzono prawie 10,5 tysiąca szczepień. Przed wprowadzeniem szczepionek - jak podaje Narodowe Centrum Badań i Nadzoru Szczepień - ponad cztery tysiące Australijczyków zmarły na błonicę w latach 1926-1935.

Błonica - czym jest, jak przebiega i jak się przed nią uchronić?

Błonica, inaczej dyfteryt lub krup, to choroba zakaźna wywoływana przez produkującą toksyny bakterię maczugowca błonicy. Przenoszona jest głównie drogą kropelkową - poprzez kaszlenie lub kichanie - i najczęściej dotyka niezaszczepionych dzieci.

Toksyna błonicy powoduje uszkodzenia dróg oddechowych i może rozprzestrzeniać się po całym organizmie. Do najczęstszych objawów należą gorączka, ból gardła i obrzęk gruczołów szyjnych.

W przypadku niektórych osób choroba może przebiegać bezobjawowo, jednak możliwe są również ciężkie i śmiertelne powikłania. Śmiertelność przy braku szczepionki i odpowiedniego leczenia wynosi ok. 30 proc. - podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Według WHO szczepienia stanowią najlepszą ochronę przed błonicą oraz jej transmisją. Od kilku lat obserwuje się jednak wzrost zachorowań spowodowany niepełnym szczepieniem, mimo dostępności skutecznej i - jak zaznacza WHO - bezpiecznej szczepionki. W Polsce szczepienia na błonicę są obowiązkowe.

Źródło: BBC, Australian Broadcasting Corporation





"Odważny człowiek". Przydacz o sędziu Kapińskim Polsat News Polsat News