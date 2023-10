Największy sztorm od 150 lat. Są ofiary i wielomilionowe szkody

Niemcy. Sztorm Babet i "totalna katastrofa"

W portowym mieście Flensburg poziom wody w morzu wyrównał rekordowe wskaźniki sprzed stu lat. Służby postanowiły ewakuować mieszkańców trzech przybrzeżnych miejscowości. Łącznie domy opuściło ok. 2 tys. mieszkańców .

W piątek na wyspie Fehmarn w Szlezwiku-Holsztynie zginęła 33-latka . Kobieta znajdowała się w samochodzie, na który spadło drzewo powalone przez burzę. - To jest obraz totalnej katastrofy. Nie wiem, ile jednostek zatonęło. Wszędzie wystają maszty - mówił stacji NDR jeden z pracowników portu w Schilksee.

Babet. Sztorm w Danii, Szkocji i Anglii. Nie żyje siedem osób

Sztorm Babet uderzył także w Danię. Burza doprowadziła do przerw w dostawie prądu i ewakuacji wybrzeży na południu i wschodzie kraju. Z kolei w Wielkiej Brytanii od środy zginęło łącznie co najmniej siedem osób - informuje "The Independent".