Największy pożar w Belgii od ponad wieku. Zarządzono ewakuację

Karol Płatek

Karol Płatek

Potężny pożar strawił już około 3 tys. hektarów rezerwatu Wysokich Fensów w Belgii. Ogień zbliżył się do granicy z Niemcami, gdzie zarządzono ewakuację mieszkańców dwóch ulic w Monschau. Z żywiołem walczą setki strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze oraz miejscowych rolników.

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Kłęby dymu nad pożarem w Belgii. Strażacy prowadzą akcję gaśniczą, wspieraną przez śmigłowiec. Grafika ilustracyjna
Potężny pożar w Belgii. Strażacy walczą z żywiołemCHRISTOPH REICHWEIN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP/ROB ENGELAAR/HOLLANDSE HOOGTE/East NewsAFP

W skrócie

  • Pożar wybuchł na terenie Wysokich Fensów, obejmując około 3 tysiące hektarów.
  • Zarządzono ewakuację kilku miejscowości po obu stronach belgijsko-niemieckiej granicy.
  • W akcji bierze udział kilkuset strażaków, wspieranych przez samoloty, śmigłowce i lokalnych rolników.
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Pożar wybuchł w piątek na terenie Wysokich Fensów, rozległego obszaru torfowisk i lasów sosnowych w pobliżu granicy belgijsko-niemieckiej. W ciągu dwóch dni ogień objął około 3 tys. hektarów.

Według AFP jest to największy pożar w Belgii od 1911 roku. Przyczyna pojawienia się ognia pozostaje nieznana.

Sytuację komplikuje charakter terenu. Ciężkie pojazdy mogą grzęznąć na podmokłych obszarach, a strażacy mają problem z dotarciem bezpośrednio do części ognisk pożaru.

Pożar w Belgii. Ewakuacja po obu stronach granicy

Gęsty, żółtawy dym pokrył rozległy obszar w pobliżu granicy. Po belgijskiej stronie częściowo ewakuowano dwie miejscowości. Około 20 osób spędziło noc w miejscowej hali sportowej.

Dym unosi się nad wypalonym lasem w pobliżu Sourbrodt w Belgii, niedaleko granicy z Niemcami.
Spalony las po potężnym pożarze w BelgiiCHRISTOPH REICHWEIN AFP

Ogień zaczął stanowić zagrożenie również dla Niemiec. Władze liczącego około 12 tys. mieszkańców Monschau zarządziły w niedzielę ewakuację dwóch ulic. Powodem były pożar, zadymienie oraz zmieniające się warunki pogodowe.

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Wcześniej mieszkańcom terenów położonych najbliżej granicy zalecono opuszczenie domów. Front pożaru znajdował się około 1,5 km od granicy z Niemcami i 1,8 km od najbliższych zabudowań.

Belgijskie władze zarządziły również ewakuację miejscowości Kuechelscheid, położonej około 10 minut jazdy od Monschau.

Belgia. Setki strażaków walczą z pożarem. Pomagają samoloty i rolnicy

Na miejscu pracuje kilkuset strażaków i ratowników. Do działań dołączyły zastępy z różnych części Belgii oraz strażacy Niemiec.

Akcję z powietrza wspierają dwa samoloty gaśnicze ze Szwecji oraz cztery śmigłowce - dwa belgijskie i dwa holenderskie. Holenderskie Chinooki (wojskowe samoloty transportowe, przyp. red.) transportują wodę wykorzystywaną do walki z żywiołem.

Do akcji spontanicznie włączyli się również miejscowi rolnicy. Przywożą ciągnikami cysterny z wodą pobieraną z pobliskiego jeziora.

Rolnicy pobierają ciągnikami wodę z jeziora Robertville, by dostarczyć ją na miejsca objęte pożarem w Belgii.
Rolnicy wspierają walkę z pożarem w BelgiiCHRISTOPH REICHWEIN AFP

- W tej chwili około 15 ciągników czeka w kolejce, żeby napełnić zbiorniki - relacjonował AFP Jean-Pierre Robert, zarządzający hotelem nad jeziorem.

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Największy pożar w Belgii od 1911 roku

W niedzielę sytuacja nadal pozostawała trudna, jednak pojawiły się pierwsze informacje o opanowaniu części pożarów. Minister spraw wewnętrznych Bernard Quintin przekazał, że dwa fronty pożaru zmierzające w kierunku Jalhay i Monschau zostały opanowane.

Władze prowincji Liege informowały jednocześnie, że linia obrony zabezpieczająca ewakuowane obszary utrzymuje się. Do tej pory ogień nie objął żadnego domu, choć pożar pozostaje blisko zabudowań, a zadymienie jest znaczne.

Dym dotarł poza bezpośredni rejon pożaru - do belgijskiej prowincji Namur, a nawet do wschodniej Francji. W departamencie Mozela wydano alert dotyczący zanieczyszczenia powietrza.

Belgia, podobnie jak inne części Europy, zmaga się w ostatnich dniach z wysokimi temperaturami i suszą. W piątek w części kraju termometry wskazywały nawet 37 st. C.

Jak wspominaliśmy wcześniej, dokładna przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Ratownikom nie udało się dotąd dostać do miejsca, w którym pojawił się ogień.

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