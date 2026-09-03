W skrócie W Finlandii przeprowadzane są największe od II wojny światowej ćwiczenia obrony cywilnej, obejmujące symulację cyberataku na infrastrukturę krytyczną i ryzyko rosyjskich rakiet.

W ćwiczeniach w Kuopio bierze udział ponad 2 tys. osób, w tym przedstawiciele władz, służb, wolontariusze i studenci, a centralnym miejscem jest kompleks mogący pełnić funkcję schronu dla 7 tys. osób.

Fińska strategia zakłada przygotowanie mieszkańców do samodzielnego radzenia sobie przez 72 godziny podczas przerw w dostawie prądu lub ograniczonego dostępu do wody.

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Centralnym miejscem ćwiczeń jest Savilahden Luola w Kuopio - wykuty w skale kompleks sportowo-eventowy, który w sytuacji kryzysowej może zostać przekształcony w schron dla około 7 tys. osób.

To właśnie tam ponad 2 tys. uczestników ćwiczy m.in. masową ewakuację do schronu oraz jego funkcjonowanie w warunkach zagrożenia.

Finlandia ćwiczy na wypadek ataku. "Mentalność" mieszkańców ma kluczowe znaczenie

Według przyjętego scenariusza miasto mierzy się jednocześnie z kilkoma poważnymi zagrożeniami. W wyniku cyberataków zakłócone zostają dostawy energii elektrycznej i wody, a dodatkowo pojawia się ryzyko rosyjskiego ataku rakietowego.

Celem jest sprawdzenie, jak lokalne instytucje i mieszkańcy zachowaliby się w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Emerytowany pułkownik fińskiej armii Asko Muhonen, który odpowiada za organizację ćwiczeń w Kuopio, podkreślił, że system obrony kraju nie opiera się wyłącznie na wojsku.

Jego zdaniem równie istotna jest "mentalność" zwykłych Finów i ich gotowość do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa.

Muhonen zwrócił uwagę, że ma to związek m.in. z systemem obowiązkowej służby wojskowej, który Finlandia utrzymała także po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Cyberataki i tajemnicze oznaczenia. Firmy energetyczne alarmują

Na rosnącą liczbę potencjalnych zagrożeń wskazuje również sektor energetyczny.

Juha Räsänen, dyrektor generalny firmy Savon Voima, powiedział, że na co dzień największym zagrożeniem dla infrastruktury energetycznej regionu Kuopio pozostają intensywne opady śniegu, burze i ekstremalne warunki pogodowe.

Sytuacja zmieniła się jednak po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Räsänena po tym, jak firma zrezygnowała z zakupu rosyjskich biopaliw, liczba cyberataków wymierzonych w jej sieć znacząco wzrosła.

W ubiegłym roku inżynierowie znaleźli również co najmniej 10 naklejek umieszczonych na szczególnie wrażliwych elementach infrastruktury energetycznej. Podobne oznaczenia odkryły także inne fińskie przedsiębiorstwa. Nie wiadomo, kto je umieścił ani w jakim celu.

- Gdyby w tym miejscu doszło do eksplozji, mogłaby ona zniszczyć całą tamę - powiedział Räsänen.

Nad liniami energetycznymi obserwowano ponadto niezidentyfikowane drony. Także w tych przypadkach nie ustalono, kto za nimi stał.

Finowie mają być gotowi na 72 godziny. Bez prądu i bieżącej wody

Przedstawiciele sektora energetycznego podkreślają, że zabezpieczenie każdego elementu infrastruktury przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami jest niemożliwe. Dlatego jednym z najważniejszych elementów fińskiej strategii jest przygotowanie samych mieszkańców.

Obywatele powinni być zdolni do samodzielnego funkcjonowania przez co najmniej 72 godziny bez zewnętrznej pomocy - m.in. w sytuacji przerwy w dostawie energii elektrycznej lub problemów z dostępem do wody pitnej.

- Sytuacja jest pod wieloma względami nietypowa - przyznał norweski brygadier Atle Molde. Jak wyjaśnił, zamiast tego, by zachodni wojskowi uczyli Ukraińców korzystania z naziemnych bezzałogowców, role się odwróciły. - Teraz to oni "uczą nas" - podkreślił.

Źródła: AP, Unian



