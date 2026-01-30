W skrócie Polska i Litwa zostały uznane przez Rosjan za "najbardziej wrogie kraje", przy czym Polska znalazła się także wśród państw postrzeganych jako największe zagrożenie.

Otwarta wrogość wobec Stanów Zjednoczonych zmalała w wyniku negocjacji między Donaldem Trumpem a Kremlem, a USA zajęły szóste miejsce na liście wrogów Rosji.

Badanie wykazało, że Białoruś, Chiny, Kazachstan, Indie i Korea Północna są przez Rosjan postrzegane jako przyjaciele lub partnerzy, natomiast poparcie dla wojny w Ukrainie utrzymuje się na poziomie ok. 76 proc.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Badanie "Rosja i świat: wrogowie, konkurenci, partnerzy" zostało przeprowadzone przez Niemieckie Towarzystwo im. Sacharowa na zlecenie Centrum Lewady. Jego wyniki zaprezentował w poniedziałek w Berlinie Lew Gudkow, dyrektor naukowy Centrum.

Badanie opiera się głównie na danych zebranych w ankietach przeprowadzonych metodą wywiadu w lutym, sierpniu, październiku i listopadzie 2025 roku. Zebrano odpowiedzi od 1612 osób ze 137 miejscowości Federacji Rosyjskiej, wybranych w sposób reprezentatywny spośród dorosłej populacji Rosji.

Pierwsze miejsce wśród krajów uznawanych przez Rosjan za "wrogie" zajęły ex aequo Polska i Litwa (62 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania i Niemcy (50 proc.) orazSzwecja (40 proc.). W badaniu nie uwzględniono Ukrainy.

- Kraje europejskie są postrzegane jako zagrożenie dla istnienia Rosji - powiedział Lew Gudkow.

Rosja. Sondaż: Zmienia się stosunek do USA

Według wyników badania zmniejszyła się otwarta wrogość wobec Waszyngtonu. To - zdaniem autorów - stało się za sprawą kontaktów Kremla z administracją Donalda Trumpa. Rosjanie przychylniej patrzą bowiem na obecnego prezydenta USA niż jego poprzednika, Joe Bidena.

Stany Zjednoczone znalazły się na szóstym miejscu rankingu "wrogich państw" z wynikiem 27 proc. Siódme miejsce zajmuje Izrael (25 proc.).

Gudkow wskazał, że w ciągu czterech lat pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie większość Rosjan rozwinęła w sobie - pod wpływem propagandy - wyraźną wrogość wobec krajów zachodnich. Jak dodał, "ludzie nie są w stanie odpowiednio ocenić retoryki".

"Realne zagrożenie dla Rosji". Polska w czołówce

W badaniu zapytano także, które kraje Rosjanie uważają za "realne zagrożenie" dla Rosji. Zdecydowanym liderem tego zestawienia są Stany Zjednoczone (73 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania (42 proc.), a na trzecim Polska (36 proc.).

Kolejnymi "zagrożeniami" według Rosjan są Niemcy (30 proc.) i państwa bałtyckie (26 proc.).

Sondaż. Przyjaciele i sojusznicy Rosjan

A jakie kraje Rosjanie uważają za przyjazne lub partnerskie? To Białoruś (około 80 proc. wskazań), Chiny (około 60 proc.). Około jedna trzecia respondentów wymieniła Kazachstan, Indie i Koreę Północną.

"Dyktatorskie lub autorytarne reżimy jawią się jako sojusznicy w zbiorowej rosyjskiej świadomości, ponieważ również odrzucają zachodnią kulturę, demokrację i liberalizm. Ich antyamerykańskie stanowisko natychmiast czyni z nich sojuszników Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie w opinii publicznej - ponieważ większość Rosjan uważa, że wojna została sprowokowana przez USA" - wskazano w badaniu.

Jak przypomniano, Korea Północna wsparła Rosję żołnierzami w wojnie przeciwko Ukrainie, Iran dostarcza drony Shahed, a Chiny odmawiają potępienia agresji.

Rosjanie a wojna w Ukrainie. Ile procent popiera wojnę?

"Chociaż wojna z Ukrainą nie była przedmiotem badania, publiczność w Berlinie podczas prezentacji właśnie o nią najczęściej pytała" - relacjonuje Biełsat.

Gudkow poinformował, że poparcie dla działań armii rosyjskiej praktycznie się nie zmieniło i wynosi ok. 76 proc. Oznaczałoby to, że do Rosjan nie przemawiają nawet ogromne straty, które szef NATO Mark Rutte szacuje na milion zabitych i rannych.

- Temat ofiar jest w Rosji tabu, a stosunek do poległych i rannych jest ambiwalentny - powiedział Lew Gudkow. Jak dodał, wielu z nich to byli więźniowie i najemnicy. Według socjologa częściej odczuwane jest współczucie tylko wobec osób przymusowo wcielonych do wojska.

Magdalena Bigaj z Cyfrowego Obywatelstwa: Trzeba nałożyć kary na wydawców internetowych Polsat News