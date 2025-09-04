W skrócie Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, gdzie omówiono m.in. współpracę wojskową i możliwe zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce.

Podczas wizyty poruszono także temat zaproszenia Polski na szczyt G20 oraz możliwości wizyty prezydenta USA w Polsce.

Rozmowy objęły również wsparcie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji oraz rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę prezydent Karol Nawrocki odbył swoją pierwszą zagraniczną podróż. Jej celem był Waszyngton, gdzie głowa państwa spotkała się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem - Donaldem Trumpem.

W trakcie rozmów poruszono wiele tematów, w tym m.in. kwestię obecności wojskowej Amerykanów w Polsce czy też zakończenia wojny w Ukrainie.

Spotkanie Trump-Nawrocki. Wojska USA w Polsce

Jednym z najważniejszych punktów agendy rozmów Nawrocki-Trump była sprawa współpracy wojskowej na linii Warszawa-Waszyngton. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Nawrocki poinformował, że otrzymał zapewnienie o silnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski.

- To jasno wybrzmiało i to znalazło swoje potwierdzenie także w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem - przekazał.

Jeszcze przed wizytą mówiło się, że Karol Nawrocki będzie zabiegał o to, by Amerykanie nie wycofywali swoich wojsk z Europy, w tym zwłaszcza z naszego kraju.

W czasie spotkania okazało się, że Trump nie tylko potwierdził obecność swoich żołnierzy nad Wisłą, ale i zapowiedział, że trwają rozmowy w sprawie jej zwiększenia.

Negocjacje w tej sprawie prowadzić mają w najbliższych dniach szef BBN Sławomir Cenckiewicz oraz stojący na czele Pentagonu Pete Hegseth. - Będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski, będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej - usłyszeliśmy od prezydenta Nawrockiego.

Poza tym, na początku 2026 r. do Polski trafią zamówione w 2020 r. myśliwce F-35. Trwają szkolenia polskich pilotów za oceanem.

Karol Nawrocki enigmatycznie zapowiedział także "duży projekt" z USA, wyrażając nadzieję na to, iż zakończy się sukcesem. Ma on dotyczyć właśnie kwestii bezpieczeństwa Polski.

Karol Nawrocki w USA. Trump zaprasza Polskę na szczyt G20

Inną istotną sprawą, która wybrzmiała w czasie spotkania, jest fakt uczestnictwa Polski w rozmowach państw grupy G20.

Przed spotkaniem Trump-Nawrocki szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał na ten temat z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, prosząc go o zaproszenie dla naszego kraju do tego elitarnego grona. Temat powrócił także w Gabinecie Owalnym, a o skuteczności rozmów świadczy fakt, że pod koniec wizyty Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego na szczyt G20 na Florydzie w 2026 r.

W przyszłym roku to właśnie Stany Zjednoczone obejmą prezydencję grupy, skupiającej największe gospodarki świata.

Możliwa wizyta prezydenta USA w Polsce

Mówiąc o zaproszeniach, nie sposób nie wspomnieć również o tym, jakie dla prezydenta USA wystosował Karol Nawrocki. Głowa naszego państwa wyraziła wolę goszczenia amerykańskiego przywódcy w Polsce i choć daty nie określono, niewykluczone, że stanie się to faktem w przyszłym roku.

- Polska jest liderem krajów Europy środkowej i wschodniej i dla całego regionu byłoby doskonale gdyby pan prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę, odwiedził Polskę - argumentował Nawrocki.

Co dalej z wojną w Ukrainie? Stanowczy głos z Europy

W trakcie rozmów poruszony został także istotny dla naszej części Europy temat wojny w Ukrainie i jej szybkiego, ale sprawiedliwego zakończenia. Karol Nawrocki miał potwierdzić swoje stanowisko, przedstawiane wcześniej podczas rozmów telefonicznych z Trumpem i europejskimi liderami, mówiąc, że nie ufa słowom Putina.

- Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską i kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy - oświadczył prezydent.

Zobacz również: Felietoniści Nawrocki na dworze króla Donalda Leszek Jażdżewski

Przywódca podkreślił przy tym, że choć z rządem w Warszawie i Brukselą dzielą go duże różnice, w kwestiach bezpieczeństwa panuje jednomyślność co do tego, że rosyjski dyktator jest zagrożeniem dla świata.

Polska i USA będą rozwijać współpracę gospodarczą

Inną ważną kwestią, poruszoną w Białym Domu, była szeroko rozumiana współpraca gospodarcza Polski z USA. Karol Nawrocki poniekąd pojawił się w Waszyngtonie nie tylko jako polski prezydent, ale i silny głos Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz Inicjatywy Trójmorza.

- Przyjechałem tutaj również jako głos krajów Europy Środkowej, krajów bałtyckich. Jak państwo wiecie, spotykałem się z prezydentami i premierami. To jest projekt, który z całą pewnością będzie rozwijany - zaznaczył.

Po spotkaniu członek naszej delegacji, europoseł PiS Adam Bielan przekazał, że Trump i Nawrocki rozmawiali m.in. o uniezależnieniu się naszej części Europy od dostaw rosyjskiego gazu, w czym pomóc miałby import skroplonego gazu LNG z USA.

Budka w ''Graffiti'' o reparacjach od Niemiec: W sytuacji, w której jest Europa, nie sądzę, żeby ta agenda była przyspieszona Polsat News Polsat News