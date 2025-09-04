Najważniejsze ustalenia w Waszyngtonie. Polska delegacja wyjeżdża z nadziejami

Obecność żołnierzy z USA w Polsce, nowy, "duży projekt" z Amerykanami czy też zaproszenie Polski na przyszłoroczny szczyt G20 - m.in. tych tematów nie zabrakło na środowym spotkaniu prezydentów Nawrockiego i Trumpa. Polska delegacja mówi o dużym sukcesie, a słowa krytyki nie słychać nawet wśród skonfliktowanego z prezydentem rządu. Wyjaśniamy, co koniecznie trzeba wiedzieć, po wizycie głowy państwa w Waszyngtonie.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem
Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem TrumpemAARON SCHWARTZ / POOLPAP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, gdzie omówiono m.in. współpracę wojskową i możliwe zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce.
  • Podczas wizyty poruszono także temat zaproszenia Polski na szczyt G20 oraz możliwości wizyty prezydenta USA w Polsce.
  • Rozmowy objęły również wsparcie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji oraz rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
W środę prezydent Karol Nawrocki odbył swoją pierwszą zagraniczną podróż. Jej celem był Waszyngton, gdzie głowa państwa spotkała się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem - Donaldem Trumpem.

W trakcie rozmów poruszono wiele tematów, w tym m.in. kwestię obecności wojskowej Amerykanów w Polsce czy też zakończenia wojny w Ukrainie.

Spotkanie Trump-Nawrocki. Wojska USA w Polsce

Jednym z najważniejszych punktów agendy rozmów Nawrocki-Trump była sprawa współpracy wojskowej na linii Warszawa-Waszyngton. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Nawrocki poinformował, że otrzymał zapewnienie o silnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski.

- To jasno wybrzmiało i to znalazło swoje potwierdzenie także w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem - przekazał.

Jeszcze przed wizytą mówiło się, że Karol Nawrocki będzie zabiegał o to, by Amerykanie nie wycofywali swoich wojsk z Europy, w tym zwłaszcza z naszego kraju.

W czasie spotkania okazało się, że Trump nie tylko potwierdził obecność swoich żołnierzy nad Wisłą, ale i zapowiedział, że trwają rozmowy w sprawie jej zwiększenia.

    Negocjacje w tej sprawie prowadzić mają w najbliższych dniach szef BBN Sławomir Cenckiewicz oraz stojący na czele Pentagonu Pete Hegseth. - Będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski, będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej - usłyszeliśmy od prezydenta Nawrockiego.

    Poza tym, na początku 2026 r. do Polski trafią zamówione w 2020 r. myśliwce F-35. Trwają szkolenia polskich pilotów za oceanem.

    Karol Nawrocki enigmatycznie zapowiedział także "duży projekt" z USA, wyrażając nadzieję na to, iż zakończy się sukcesem. Ma on dotyczyć właśnie kwestii bezpieczeństwa Polski.

    Karol Nawrocki w USA. Trump zaprasza Polskę na szczyt G20

    Inną istotną sprawą, która wybrzmiała w czasie spotkania, jest fakt uczestnictwa Polski w rozmowach państw grupy G20.

    Przed spotkaniem Trump-Nawrocki szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał na ten temat z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, prosząc go o zaproszenie dla naszego kraju do tego elitarnego grona. Temat powrócił także w Gabinecie Owalnym, a o skuteczności rozmów świadczy fakt, że pod koniec wizyty Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego na szczyt G20 na Florydzie w 2026 r.

    W przyszłym roku to właśnie Stany Zjednoczone obejmą prezydencję grupy, skupiającej największe gospodarki świata.

    Możliwa wizyta prezydenta USA w Polsce

    Mówiąc o zaproszeniach, nie sposób nie wspomnieć również o tym, jakie dla prezydenta USA wystosował Karol Nawrocki. Głowa naszego państwa wyraziła wolę goszczenia amerykańskiego przywódcy w Polsce i choć daty nie określono, niewykluczone, że stanie się to faktem w przyszłym roku.

    - Polska jest liderem krajów Europy środkowej i wschodniej i dla całego regionu byłoby doskonale gdyby pan prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę, odwiedził Polskę - argumentował Nawrocki.

    Co dalej z wojną w Ukrainie? Stanowczy głos z Europy

    W trakcie rozmów poruszony został także istotny dla naszej części Europy temat wojny w Ukrainie i jej szybkiego, ale sprawiedliwego zakończenia. Karol Nawrocki miał potwierdzić swoje stanowisko, przedstawiane wcześniej podczas rozmów telefonicznych z Trumpem i europejskimi liderami, mówiąc, że nie ufa słowom Putina.

    - Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską i kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy - oświadczył prezydent.

      Przywódca podkreślił przy tym, że choć z rządem w Warszawie i Brukselą dzielą go duże różnice, w kwestiach bezpieczeństwa panuje jednomyślność co do tego, że rosyjski dyktator jest zagrożeniem dla świata.

      Polska i USA będą rozwijać współpracę gospodarczą

      Inną ważną kwestią, poruszoną w Białym Domu, była szeroko rozumiana współpraca gospodarcza Polski z USA. Karol Nawrocki poniekąd pojawił się w Waszyngtonie nie tylko jako polski prezydent, ale i silny głos Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz Inicjatywy Trójmorza.

      - Przyjechałem tutaj również jako głos krajów Europy Środkowej, krajów bałtyckich. Jak państwo wiecie, spotykałem się z prezydentami i premierami. To jest projekt, który z całą pewnością będzie rozwijany - zaznaczył.

      Po spotkaniu członek naszej delegacji, europoseł PiS Adam Bielan przekazał, że Trump i Nawrocki rozmawiali m.in. o uniezależnieniu się naszej części Europy od dostaw rosyjskiego gazu, w czym pomóc miałby import skroplonego gazu LNG z USA.

