Najstarszy pies świata Bobi zmarł w położonej w środkowej Portugalii wsi Conqueiros. Miał przeżyć 31 lat i 165 dni, co czyniłoby go najdłużej żyjącym psem świata. Pojawiły się jednak sceptyczne komentarze co do prawdziwości jego wieku. Wątpliwości bada obecnie Księga Rekordów Guinessa.