Jeż-senior został znaleziony w ramach Danish Hedgehog Project w pobliżu miejscowości Silkeborg w środkowej Danii. Badaniami kierowała dr Sophie Lund Rasmussen z Wildlife Conservation Research Unit (WildCRU) na Uniwersytecie Oksfordzkim. Naukowiec opisała, że wzruszyła ją wiadomość o rekordowym wieku Thorvalda.

- Popłakałam się z radości, że trzymam w rękach osobnika, który żył tak długo. To naprawdę dobra wiadomość dla ochrony przyrody. W odpowiednich warunkach jeże mogą żyć 16 lat - to niesamowite. Wszyscy moi koledzy śmiali się ze mnie, ponieważ uważali, że za bardzo poddaję się emocjom - przyznała badaczka.

Oto najstarszy jeż na świecie. Thorvald dożył 16 lat

Jeż-rekordzista zmarł w duńskim ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Silkeborg w 2016 roku po ataku psa. Ssak był jednym z 388 martwych osobników zebranych przez ochotników na terenie całej Danii. Artykuł na ten temat opublikowano w periodyku naukowym "Animals".

Badacze określili wiek zmarłych jeży, licząc linie wzrostu na kościach szczękowych. Metoda ta przypomina liczenie słojów na pniu drzewa. "Kości szczęki jeża wykazują linie wzrostu, ponieważ metabolizm wapnia spowalnia, gdy hibernują w trakcie zimy. Powoduje to znaczne zmniejszenie wzrostu kości lub nawet jego całkowite zatrzymanie, co skutkuje liniami wzrostu, w których jedna linia odpowiada jednej hibernacji" - wyjaśniono na stronie Uniwersytetu Oksfordzkiego.



