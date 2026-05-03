"Najsłynniejszy wodospad na świecie został podświetlony w polskie barwy narodowe!" - przekazano w mediach społecznościowych Senatu.

Dzień Flagi. Niagara podświetlona na biało-czerwono

Jak dodano, w uroczystości podświetlenia Niagary na biało-czerwono wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Jako, że wodospad leży na granicy kandyjsko-amerykańskiej iluminacja była widoczna zarówno z obu państw. Po obu stronach zgromadzili się przedstawiciele Polonii.

"Wyjątkowa iluminacja". Niagarę podświetlono na biało-czerwono

- Dzisiaj chcemy wszystkim Polakom i Polonii mieszkającej za granicą serdecznie podziękować za to, że każdego dnia dbają o to, żeby kultywować polską tradycję, dbać o polski język, mówić o tym, że Polska dla nich jest najważniejsza - powiedziała marszałek Senatu.

- To wyjątkowy czas, bo dzięki Polakom i Polonii możemy być dumni z tego, że jesteśmy w Polsce, w naszej wspólnocie - dodała.

Marszałek złożyła też najlepsze życzenia wszystkim Polakom na całym świecie.

Kidawa-Błońska w Dzień Flagi rozpoczęła wizytę w Kanadzie. Kolejnego dnia będzie uczestniczyć w obchodach święta Konstytucji 3 Maja w kanadyjskim mieście Mississauga. Spotka się tam z lokalną Polonią.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to polskie święto obchodzone 2 maja od 2002, w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości.

