W piątek Departament Obrony USA opublikował komunikat zatytułowany "Identity Months Dead at DoD" ("Miesiące tożsamości martwe w Departamencie Obrony"). Zgodnie z nową polityką wszelkie obchody miesięcy poświęconych różnym grupom kulturowym i społecznym zostają zniesione , a jednostki wojskowe nie mogą przeznaczać na nie oficjalnych zasobów ani godzin pracy.

Dotyczy to m.in.:

Żołnierze i pracownicy cywilni Pentagonu mogą nadal uczestniczyć w tego typu wydarzeniach poza godzinami pracy , ale nie będą one już oficjalnie organizowane w strukturach Departamentu Obrony.

Koniec miesięcy tematycznych w Departamencie Obrony. "Charakter ponad tożsamością"

Sekretarz obrony Pete Hegseth uzasadnił swoją decyzję dążeniem do jedności w wojsku i unikaniem podziałów . "Nasza jedność i cel są kluczowe dla realizacji misji bojowej Departamentu" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie ministerstwa.

Zmiany w Pentagonie. Decyzja na tle politycznych zmian

Przed weekendem administracja Trumpa ogłosiła, że pozbywa się neutralnych płciowo zaimków z agencji federalnych. W amerykańskich urzędach do tej pory promowano określenia bez wskazywania konkretnej płci np. "they" i "them".