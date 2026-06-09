W skrócie We wtorek w Paryżu rozpoczął się proces sześciu Gruzinów, którzy są oskarżeni o udział w przestępczej grupie specjalizującej się w kradzieży rzadkich wydań rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z europejskich bibliotek.

Sąd rozpatruje sprawę sześciu osób, podczas gdy jedna ma zostać osądzona osobno w grudniu ze względów proceduralnych, a wartość skradzionych książek szacowana jest na miliony euro.

Do podobnych kradzieży doszło także w innych krajach, w tym w Polsce, gdzie z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zniknęły 78 starodruków rosyjskich autorów o łącznej wartości ponad 3,8 mln zł.

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We wtorek w Paryżu przed sądem stanęło sześciu obywateli Gruzji oskarżonych o kradzież rzadkich wydań rosyjskiej klasyki literackiej z prestiżowych francuskich bibliotek - informuje AFP. Sprawa dotyczy m.in. dzieł Aleksandra Puszkina, a według śledczych skradzione woluminy mogły być warte łącznie miliony euro.

Przed sądem stanęło pierwotnie siedem osób, jednak - jak przekazano już po rozpoczęciu rozpraw - jeden z oskarżonych zostanie sądzony osobno w grudniu ze względów proceduralnych. Spośród sześciu osób objętych aktualnym procesem dwie są sądzone zaocznie, a wobec nich wydano nakazy aresztowania.

Dwóch oskarżonych w obecnym procesie zostało już wcześniej skazanych: Micheil Z. na Litwie na trzy lata i cztery miesiące więzienia za kradzież publikacji o wartości ponad 600 tys. euro, a Beqa T. w Estonii na trzy lata i sześć miesięcy.

Oskarżonym zarzucono udział w spisku przestępczym i zamiar popełnienia przestępstwa, a części także kradzież dóbr kultury. Grozi im do 10 lat więzienia.

Gruzini kradli we Francji. "Zorganizowana siatka" i metoda działania sprawców

Jak wynika z ustaleń francuskich sędziów śledczych, na które powołuje się AFP, sprawcy mieli działać w ramach "zorganizowanej siatki przestępczej". Ich celem były rzadkie rosyjskie wydania XIX-wiecznych autorów, w tym Puszkina i Mikołaja Gogola.

Śledczy ustalili, że złodzieje najpierw odwiedzali biblioteki, by fotografować i mierzyć woluminy, a następnie wracali z idealnie wykonanymi kopiami, którymi zastępowali oryginały. Do kradzieży dochodziło m.in. w Bibliotece Narodowej Francji w Paryżu oraz w bibliotekach w Lyonie.

W kontekście ochrony zbiorów prawnik Bibliothèque nationale de France (Francuskiej Biblioteki Narodowej - tł.) Alexandre de Konn podkreślił, że instytucja "pozostaje wierna swojej misji", tzn. że "nadal zamierza udostępniać dziedzictwo społeczeństwu, jednocześnie stale wzmacniając jego ochronę".

Kradzież rosyjskich dzieł w Europie. W Polsce zniknęły rosyjskie starodruki

Według śledczych przestępstwa nie ograniczały się do Francji - podobne kradzieże odnotowano także w Niemczech, Szwajcarii, Czechach oraz Polsce. W sprawę zaangażowano Europol i Eurojust, które koordynowały działania międzynarodowego zespołu śledczego JIT "Puszkin", powołanego do koordynacji działań w sprawie kradzieży rosyjskojęzycznych starodruków.

Do przestępstwa doszło także w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Według ustaleń prokuratury między grudniem 2022 r. a 16 października 2023 r. z czytelni BUW przy ul. Dobrej w Warszawie wyniesiono łącznie 78 starodruków rosyjskich autorów.

Wśród skradzionych dzieł znajdowały się m.in. rzadkie wydania klasyków literatury rosyjskiej, w tym Aleksandra Puszkina, Iwana Kryłowa, Nikołaja Gogola oraz Michaiła Lermontowa. Wartość utraconych zbiorów oszacowano na ponad 3,8 mln zł.

Jak informowano w toku śledztwa, proceder miał charakter długotrwały i dobrze zorganizowany, a część książek była wypożyczana legalnie, a następnie nie zwracana w komplecie.

Źródło: AFP





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