We wtorek z powodu zbyt ciepłej wody w rzece Aare wstrzymano pracę pierwszego reaktora elektrowni, a moc drugiego ograniczono do 50 proc. W czwartek zdecydowano o całkowitym wyłączeniu również drugiego reaktora . Tym samym znajdująca się nieopodal granicy z Niemcami elektrownia atomowa Beznau przestała produkować prąd.

O całkowitym wyłączeniu również reaktora KKB2 poinformowała zarządzająca obiektem firma Axpo. Panujące również w Szwajcarii upały sprawiły, że woda w rzece Aare jest zbyt ciepła , a to wpływa na system chłodzenia tej elektrowni.

Elektrownia atomowa Beznau jest najstarszym wciąż pracującym obiektem tego typu w Europie i jednym z najstarszych na świecie. Nie posiada wieży chłodniczej, a oba jej reaktory chłodzone są wodą pozyskiwaną z rzeki , która następnie jest do niej zwracana.

Podczas pełnego obciążenia elektrownia oddaje do rzeki wodę cieplejszą o 0,7 do 1 stopnia Celsjusza, w zależności od przepływu. Szwajcarskie przepisy stanowią, że temperatura zwracanej wody nie może przekraczać 25 stopni Celsjusza. Kiedy panują upały i woda jeszcze przed jej pozyskaniem do systemu chłodzącego jest zbyt ciepła, elektrownia musi ograniczyć działalność, a w skrajnych przypadkach wstrzymać prace.