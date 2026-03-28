Najnowszy sondaż z Węgier. Lider z przewagą, Fidesz Orbana goni

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Partia TISZA ma 6 punktów procentowych przewagi nad Fideszem Viktora Orbana - wynika z sondażu Instytutu Republikon. Wśród osób, które deklarują, że na pewno pójdą oddać głos, opozycyjna formacja Petera Magyara, notuje jeszcze większą przewagę. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Lider partii TISZA Peter Magyar oraz premier Węgier, lider Fideszu, Viktor Orban
  • Według sondażu Instytutu Republikon partia TISZA ma 6 punktów procentowych przewagi nad Fideszem.
  • Wśród zdecydowanych wyborców TISZA uzyskuje 49 proc., a Fidesz 40 proc.
  • Udział w głosowaniu deklaruje 78 proc. respondentów, a 23 proc. nie wie, na kogo zagłosuje.
Partię TISZA Petera Magyara popiera 37 proc. ankietowanych, a Fidesz, ugrupowanie węgierskiego premiera Viktora Orbana - 31 proc. - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Republikon.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Węgry: TISZA przez Fideszem Viktora Orbana. Najnowszy sondaż

Taki wynik oznacza, że różnica między formacjami wynosi 6 punktów procentowych. Liczba ta jednak rośnie wśród wyborców, którzy deklarują, że na pewno pójdą zagłosować i mają już wybraną partię.

Jak wskazuje badanie, w tej grupie TISZA zdobywa 49 proc. głosów, a Fidesz może liczyć na 40 proc.

Dominik Héjj
Dominik Héjj

Według sondażu Instytutu Republikon do węgierskiego parlamentu dostałaby się też prawicowa Mi Hazank ("Moja ojczyzna"). Na to ugrupowanie oddanie głosu deklaruje 4 proc. respondentów. Wśród wyborców zdecydowanych jest ich 5 proc.

Układ sił w węgierskim parlamencie. "Zmobilizowali zwolenników"

Wyniki te oznaczają, że lider sondażu - partia TISZA - zdobyłaby większość w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

"Podobne wyniki wśród ogółu wyborców i wyborców zdecydowanych sugerują, że obozy obu partii zmobilizowały swoich zwolenników w niemal takim samym stopniu. W tym sensie Fidesz skutecznie dotarł do swoich zwolenników, ale jego obóz jest zasadniczo mniejszy niż obóz TISZY" - czytamy w analizie.

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Poza parlamentem - jak wskazuje badanie - znalazły się satyryczna Partia Psa o Dwóch Ogonach, którą popiera 4 proc. zdecydowanych ankietowanych oraz centrolewicowa Koalicja Demokratyczna z wynikiem 2 proc.( również wśród zdecydowanych).

23 proc. uczestników sondażu nie wie, na kogo zagłosuje.

Sondaż Instytutu Republikon wskazuje, że udział w wyborach deklaruje 78 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych z tysiącem respondentów w dniach 23-26 marca 2026 roku. Margines błędu wynosi +/- 3,5 pkt proc.

Dominik Héjj
Dominik Héjj
