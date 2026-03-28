W skrócie Według sondażu Instytutu Republikon partia TISZA ma 6 punktów procentowych przewagi nad Fideszem.

Wśród zdecydowanych wyborców TISZA uzyskuje 49 proc., a Fidesz 40 proc.

Udział w głosowaniu deklaruje 78 proc. respondentów, a 23 proc. nie wie, na kogo zagłosuje.

Partię TISZA Petera Magyara popiera 37 proc. ankietowanych, a Fidesz, ugrupowanie węgierskiego premiera Viktora Orbana - 31 proc. - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Republikon.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Węgry: TISZA przez Fideszem Viktora Orbana. Najnowszy sondaż

Taki wynik oznacza, że różnica między formacjami wynosi 6 punktów procentowych. Liczba ta jednak rośnie wśród wyborców, którzy deklarują, że na pewno pójdą zagłosować i mają już wybraną partię.

Jak wskazuje badanie, w tej grupie TISZA zdobywa 49 proc. głosów, a Fidesz może liczyć na 40 proc.

Według sondażu Instytutu Republikon do węgierskiego parlamentu dostałaby się też prawicowa Mi Hazank ("Moja ojczyzna"). Na to ugrupowanie oddanie głosu deklaruje 4 proc. respondentów. Wśród wyborców zdecydowanych jest ich 5 proc.

Układ sił w węgierskim parlamencie. "Zmobilizowali zwolenników"

Wyniki te oznaczają, że lider sondażu - partia TISZA - zdobyłaby większość w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

"Podobne wyniki wśród ogółu wyborców i wyborców zdecydowanych sugerują, że obozy obu partii zmobilizowały swoich zwolenników w niemal takim samym stopniu. W tym sensie Fidesz skutecznie dotarł do swoich zwolenników, ale jego obóz jest zasadniczo mniejszy niż obóz TISZY" - czytamy w analizie.

Poza parlamentem - jak wskazuje badanie - znalazły się satyryczna Partia Psa o Dwóch Ogonach, którą popiera 4 proc. zdecydowanych ankietowanych oraz centrolewicowa Koalicja Demokratyczna z wynikiem 2 proc.( również wśród zdecydowanych).

23 proc. uczestników sondażu nie wie, na kogo zagłosuje.

Sondaż Instytutu Republikon wskazuje, że udział w wyborach deklaruje 78 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych z tysiącem respondentów w dniach 23-26 marca 2026 roku. Margines błędu wynosi +/- 3,5 pkt proc.

