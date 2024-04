Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na 5 listopada. To wtedy Amerykanie wybiorą kolejnego prezydenta na czteroletnią kadencję przewidzianą od 20 stycznia 2025 roku do 20 stycznia 2029 roku.

W kwietniu ub. roku urzędujący prezydent Joe Biden ogłosił, że zamierza ubiegać się o reelekcję. Przyznał, że głównym powodem jego decyzji było ogłoszenie swojej kandydatury przez byłego prezydenta Donalda Trumpa . Biden nazwał Trumpa "zagrożeniem dla kraju" i wyraził opinię, że to z jego powodu demokracja w Stanach jest zagrożona.

Wybory prezydenckie w USA. Sondaż: Joe Biden wygrywa

Według sondażu, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, na Bidena zagłosowałoby 41 proc. wyborców . Trump otrzymałby z kolei 37-procentowe poparcie . W porównaniu z badaniem z marca przewaga demokraty wzrosła z jednego do czterech punktów procentowych.

Wybory w USA. Media: Zależy od nich przyszłość NATO

"NATO nie jest jednak tak silne, jak się wydaje" - ocenił "Spiegel" i wskazał na zagrożenia wewnętrzne. Donald Trump uważa bowiem NATO za "wyrafinowany instrument Europejczyków, który ma zmusić Waszyngton do płacenia za ich własne interesy i wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie chce na to dłużej pozwalać" - komentował tygodnik.