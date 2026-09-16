W skrócie Wołodymyr Zełenski szacuje, że tegoroczne straty rosyjskich wojsk mogą wynieść około 300 tysięcy żołnierzy.

Prezydent Ukrainy wskazuje, że łącznie podczas wojny zginęło blisko milion rosyjskich żołnierzy, a Rosja nie jest zainteresowana pokojem.

Według szefa ukraińskiego wywiadu rosyjska armia może kontynuować aktywne działania wojenne przez maksymalnie dwa lata.

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Wołodymyr Zełenski, w rozmowie z CBS News przyznał, że łączna liczba rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w trakcie wojny w Ukrainie zbliża się do miliona. Wskazał, że w tym roku Rosja straci kolejne 300 tys. wojskowych.

- Uważamy, że Rosjanie stracą w tym roku ok. 300 tys. ludzi. Mówimy o ofiarach śmiertelnych. Oznacza to, że w ciągu pięciu lat wojny stracą milion ludzi. Kolejny milion ofiar - mówił prezydent Ukrainy, cytowany przez portal TSN.ua.

Zdaniem Zełenskiego "Putin nie chce pokoju, ale rozumie, że musi znaleźć sposób na zakończenie wojny w taki sposób, aby postrzegano ją jako zwycięstwo rosyjskiego społeczeństwa". - Jego minimalnym celem jest całkowita okupacja obwodu donieckiego, i taką narrację sprzedaje swojemu narodowi - podkreślił.

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Według informacji Sztabu Generalnego Ukrainy, na który powołuje się TSN.ua, w ciągu ostatniej doby Rosja straciła 1530 żołnierzy, 27 systemów artyleryjskich i setki innych jednostek sprzętu na froncie.

Podawane przez Zełenskiego ostatniego dnia lipca dane wskazywały, że podczas wojny straty rosyjskie wyniosły 1,6 miliona żołnierzy, z czego ponad 700 tys. zginęło.

- Jeśli chodzi o straty ukraińskie wynoszą one co najmniej 50 tys. poległych żołnierzy, natomiast ok. 400 tys. zostało rannych - wskazuje Zełenski.

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Portal TSN.ua, cytując szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy Olega Iwaszczenko pisze, że rosyjska armia ma maksymalnie dwa lata na kontynuowanie aktywnych działań wojennych.

Iwaszczenko uważa, że ogromne straty w ludziach, spadek morale oraz wyniszczenie rosyjskiej gospodarki nie pozwolą Kremlowi na prowadzenie wojny po 2028 roku.

W lutym, w czwartą rocznice wybuchu wojny w Ukrainie, BBC informowało, że na froncie od początku wojny zginęło co najmniej 200 186 rosyjskich żołnierzy. Z kolei analizy "The Economist" wskazywały, że straty po stronie ukraińskiej wyniosły ponad 400 tys. żołnierzy, z czego 140 tys. to ofiary śmiertelne.

Źródło: TSN.ua



