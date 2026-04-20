Najniższe poparcie w całej kadencji Trumpa. "Zdecydowana dezaprobata"
Notowania prezydenta Donalda Trumpa spadły do najniższego poziomu w trakcie jego drugiej kadencji. Amerykanie coraz gorzej oceniają zarówno sytuację gospodarczą, jak i sposób prowadzenia wojny z Iranem - wynika z najnowszego sondażu NBC News Decision Desk. Dwie trzecie badanych uważa, że Stany Zjednoczone zmierzają w złym kierunku.
W skrócie
- Notowania Donalda Trumpa spadły do najniższego poziomu w trakcie jego drugiej kadencji, głównie z powodu niezadowolenia z sytuacji gospodarczej i wzrostu cen.
- 68 proc. badanych negatywnie ocenia działania prezydenta w gospodarce, a czterech na dziesięciu Amerykanów uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu roku.
- 61 proc. Amerykanów sprzeciwia się dalszej eskalacji militarnej z Iranem, a trzy czwarte opowiada się za obowiązkowym dokumentem tożsamości przy głosowaniu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Gospodarka pozostaje kluczowym problemem dla 29 proc. badanych, wyprzedzając zagrożenia dla demokracji (24 proc.), opiekę zdrowotną (12 proc.) i przestępczość (10 proc.).
Największe obawy budzą inflacja i rosnące koszty życia - wskazało je 45 proc. ankietowanych. 68 proc. negatywnie ocenia działania prezydenta w tej sferze, a ponad połowa wyraża "zdecydowaną dezaprobatę".
W porównaniu z ubiegłym latem ogólny odsetek negatywnych ocen polityki gospodarczej wzrósł o 7 pkt proc. Spadek zaufania widoczny jest również w elektoracie partii rządzącej - wśród republikanów poparcie dla działań antyinflacyjnych administracji obniżyło się o 10 pkt proc.
Czterech na dziesięciu Amerykanów ocenia, że ich sytuacja finansowa jest dziś gorsza niż rok temu, przy czym różnice wyraźnie przebiegają wzdłuż linii partyjnych: 55 proc. demokratów i 46 proc. niezależnych deklaruje pogorszenie, podczas gdy 34 proc. republikanów uważa, że ich sytuacja się poprawiła.
Niemal dwie trzecie respondentów wskazuje także rosnące ceny benzyny jako problem, szczególnie dotkliwy dla pracowników fizycznych i osób z wykształceniem podstawowym lub średnim.
Amerykanie nie chcą wojny z Iranem. Większość przeciwna zaostrzaniu konfliktu
Oceny działań prezydenta w związku z wojną z Iranem pozostają stabilne mimo ogłoszenia zawieszenia broni 7 kwietnia. Około jedna trzecia badanych je popiera, przy wyraźnej polaryzacji: sprzeciw wyrażają niemal wszyscy demokraci i większość niezależnych, podczas gdy 74 proc. republikanów je aprobuje.
61 proc. Amerykanów sprzeciwia się dalszej eskalacji militarnej, a wśród osób poniżej 30. roku życia odsetek ten sięga 74 proc.
Sondaż wskazuje także na mieszane oceny polityki imigracyjnej - 44 proc. badanych ją popiera, co oznacza niewielką poprawę względem początku roku, choć większość nadal pozostaje krytyczna.
Rośnie natomiast poparcie dla zaostrzenia przepisów wyborczych: trzy czwarte respondentów opowiada się za obowiązkowym dokumentem tożsamości przy głosowaniu, a większość z nich także za wymogiem potwierdzenia obywatelstwa.