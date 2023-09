Najgroźniejszy komar w kolejnym europejskim kraju. Wskazano, jak to możliwe

Na szwedzkim portalu SVT Nyheter czytamy, że komary wciąż atakują w wielu regionach kraju, pomimo że nadchodzi już jesień. Co więcej, stają się przy tym " coraz bardziej krwiożercze ".

Komar tygrysi dotarł do Szwecji. Znaleziono jego jaja

Z relacji spływających do badacza Andersa Lindströma wynika, że insekty najbardziej we znaki dają się ludności zamieszkującej środkową i północną część kraju. Z tekstu dowiadujemy się, że obecnie najpowszechniejsze komary w Szwecji to te, które składają jaja w kałużach, wodzie, lasach i na ziemi.