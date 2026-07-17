Najgroźniejsza epidemia eboli od lat? WHO wskazuje na rekordowe tempo

W skrócie WHO alarmuje o szybkim rozwoju epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga, gdzie od połowy maja potwierdzono ponad 2 tysiące zachorowań i 796 zgonów.

Główne ognisko rozprzestrzeniania się wirusa znajduje się w prowincji Ituri, a WHO wskazuje na trudności z kontrolą łańcuchów zakażeń, z których większość dotyczy społeczności lokalnych poza systemem opieki zdrowotnej.

Żródłem obecnej epidemii jest wirus bundibugyo, na który nie istnieje szczepionka ani skuteczna terapia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- To trzecia co do wielkości epidemia eboli w historii; w ciągu ostatnich kilku miesięcy rozprzestrzeniała się szybciej niż jakakolwiek poprzednia - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Od jej ogłoszenia dwa miesiące temu potwierdzono ponad 2 tys. zakażeń; 796 osób zmarło. Najgorzej jest w Demokratycznej Republice Konga, poprawiła się natomiast sytuacja w Ugandzie.

Podczas najbardziej tragicznej jak dotąd epidemii eboli z 2018 r. taką liczbę zakażeń odnotowano po upływie ponad 10 miesięcy; obecną ogłoszono 15 maja. Szef WHO przypomniał, że w 2018 r. z powodu zakażenia zmarło prawie 2,3 tys. osób, a łączna liczba potwierdzonych zakażeń wyniosła 3,5 tys.

Wirus Ebola w Afryce. WHO: Niepokoi nas tempo

Tedros zaznaczył, że obecnie WHO w największym stopniu niepokoi tempo rozprzestrzeniania się choroby w prowincji Ituri, w północno-wschodniej część DRK, która jest ogniskiem epidemii. Według organizacji "łańcuchy przenoszenia wirusa cały czas wymykają się nadzorowi". Szef WHO dodał, że około dwóch trzecich zgonów odnotowano w społecznościach lokalnych, pozostających poza systemem opieki zdrowotnej.

Obok prowincji Ituri ogniska zakażeń stwierdzono też w sąsiadującej z nią od południa prowincji Kiwu Północne, a także w Kiwu Południowym i Górnym Uele. To 17. epidemia eboli w DRK od wykrycia tej choroby w 1976 roku.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Choroba rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

Ebola. Jakie jest źródło epidemii w Afryce?

Źródłem obecnej epidemii jest wirus bundibugyo, na który na razie nie ma szczepionki ani terapii. Szef WHO poinformował w czwartek, że w tym tygodniu Uniwersytet Oksfordzki w Wielkiej Brytanii rozpoczął pierwszy test bezpieczeństwa szczepionki ChAdOx1. Przypomniał, że w pierwszych dniach lipca rozpoczęły się natomiast badania kliniczne dwóch sposobów leczenia przeciwko szczepowi odpowiedzialnemu za obecną epidemię.

Również w czwartek sąsiadująca z DRK Uganda, w której odnotowano dwa zgony na 20 przypadków zakażeń, ogłosiła, że obecnie nie ma żadnych aktywnych przypadków infekcji.





Reforma ochrony zdrowia. Szumowski w ''Gościu Wydarzeń'': Nie każdy szpital musi wykonywać wszystkie świadczenia Polsat News