Najgorszy pożar w historii nie gaśnie. Europejskie służby zmieniają taktykę

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Belgijscy strażacy planują przypuścić decydujący atak. We wtorek chcą całkowicie otoczyć pożar szalejący na granicy z Niemcami, który już teraz ogłoszono "najgorszym w historii" kraju. Pogoda nie ułatwia im zadania: z powodu chmur samoloty i śmigłowce gaśnicze zostały uziemione. Jak dotąd spłonęły tysiące hektarów.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Strażak na pogorzelisku pożaru w rezerwacie przyrody Hautes Fagnes w Belgii, nieopodal granicy z Niemcami
Pogorzelisko w rezerwacie przyrody Hautes Fagnes w Belgii. Ogień w tym regionie nie został jeszcze opanowanyBRUNO FAHY / BELGAAFP

W skrócie

  • Belgijscy strażacy planują całkowicie otoczyć pożar, który uznano za najgorszy w historii kraju. Wtorek ma być "decydującym dniem".
  • Ogień w rezerwacie Hautes Fagnes rozprzestrzenił się na około 3 tysiące hektarów torfowisk. Gaszą go setki ludzi z Belgii, Niemiec i Luksemburga.
  • Trudny teren utrudnia działania gaśnicze: z powodu dużego zachmurzenia nie mogą latać samoloty i śmigłowce gaśnicze.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Ogień w rezerwacie przyrody Hautes Fagnes, nieopodal granicy z Niemcami, pojawił się w piątek. Przez weekend płomienie, za sprawą silnego wiatru, szybko się rozprzestrzeniły i pochłonęły już około 3 tys. hektarów terenu. To obszar równy połowie amerykańskiego Manhattanu. Agencja AFP nazwała pożar największym od stu lat, podczas gdy lokalne władze uważają go za "najgorszy w historii Belgii".

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Wtorek będzie decydujący. Walka potrwa kolejne tygodnie

Około 500 osób, w tym strażacy - nie tylko z Belgii, ale też sąsiednich Niemiec oraz Luksemburga - a także ochotnicy i rolnicy, przez ostatnie dni walczyło z pożarem torfowisk w rezerwacie.

Na początku tygodnia strażakom pomogła pogoda: deszcz i wiatr powstrzymały rozprzestrzenianie się płomieni, jednak nie ugasiły ognia. Sytuację utrudniło natomiast duże zachmurzenie. Z powodu niskiej podstawy chmur wstrzymano loty samolotów i śmigłowców gaśniczych.

Strażacy zdecydowali się więc na zmianę taktyki i we wtorek chcą całkowicie otoczyć pożar na ziemi. "Mamy nadzieję, że dziś, jutro lub pojutrze pożar zostanie opanowany" - powiedział René Dahmen, dyrektor departamentu ds. przyrody i lasów (DNF) w Elsenborn, cytowany przez serwis 7sur7.

"Dziś będzie decydujący dzień" - powiedział Tony Hosmans, dyrektor do spraw komunikacji kryzysowej gubernatora prowincji Liege we wtorek. Według niego pożar uda się opanować, jeśli strażacy zdołają powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia na wschodzie.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Bernard Quintin napisał w serwisie X, że nawet jak uda się ugasić pożar, to strażacy będą musieli w tym rejonie najpewniej pracować przez kolejne tygodnie, z powodu bardzo trudnego terenu. Nie wszędzie może bowiem dotrzeć ciężki sprzęt. Według ministra "nie można powiedzieć, że [pożar] jest pod kontrolą".

Podczas akcji dwóch strażaków zatruło się tlenkiem węgla, jednak ich stan jest stabilny.

Zobacz również:

Potężny pożar w Belgii. Strażacy walczą z żywiołem
Świat

Największy pożar w Belgii od ponad wieku. Zarządzono ewakuację

Karol Płatek
Karol Płatek

Takiego pożaru nie było od ponad stu lat. Upały nie pomogły

Pożar rezerwatu przyrody Hautes Fagnes według władz miejscowości Baelen i Jalhay już w sobotę po południu miał być największym tego typu kataklizmem w historii Belgii - poinformował "Brussels Times".

Nie jest to pierwszy tak poważny pożar w tej okolicy. Torfowiska Hautes Fagnes płonęły ponad sto lat temu: w 1911 roku te tereny trawił potężny pożar, który również miał miejsce podczas fali upałów. Obecny pożar jest największym od tego czasu i może się okazać największym tego typu w ogóle.

Hautes Fagnes to popularny cel wędrówek, z licznymi szlakami pieszymi, chętnie odwiedzane przez turystów.

Choć przyczyna pożaru jeszcze nie została ogłoszona i trwa w tej sprawie dochodzenie, do rozprzestrzeniania się ognia mocno przyczyniły się fale upałów, które tego lata szczególnie mocno uderzały w Europę.

Sama Belgia pierwszej fali upałów doświadczyła pod koniec czerwca, zaś w lipcu nadeszła fala gorąca, trwająca 12 dni z rzędu. Upały zanotowano na przełomie lipca i sierpnia oraz w połowie obecnego miesiąca. W minionym tygodniu miejscami zanotowano temperatury sięgające 37 stopni Celsjusza.

Z potężnymi pożarami zmagają się również Francja, Grecja, Portugalia czy Hiszpania.

Źródło: AFP, RTBF, 7sur7, "The Brussels Times", "The Guardian"

Zobacz również:

Hiszpania walczy z suszą. Tymczasem Portugalie trawią pożary lasów i łąk
Świat

Hiszpania wysycha, Portugalię trawią pożary. Południe Europy w kryzysie

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

-----

"Polityczny WF": Pół godziny, by oddać butelki. Jak działa system kaucyjny? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze