W skrócie Nigel Farage, lider partii Reform UK, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton.

Wybory zostały opisane jako jedne z najbardziej nietypowych w historii, a przeciwnikiem Farage'a był komik w przebraniu z koszem na głowie.

Farage uzyskał 62,8 procent głosów, a na drugim miejscu znalazł się Hrabia Śmietnikogłowy z wynikiem 26,7 procent.

Do wyborów nie przystąpiły główne partie, startowali przedstawiciele mniejszych ugrupowań oraz komicy.

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W czwartkowych wyborach uzupełniających do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii lider populistyczno-prawicowej partii Reform UKNigel Farage zdobył 62,8 proc. głosów.

Drugie miejsce zajął Hrabia Śmietnikogłowy, postać wykreowana przez komika Jonathana Harveya, którego poparło 26,7 proc. wyborców.

Hrabia Śmietnikogłowy. Komik ubarwił wybory w Clacton

Głosowanie odbyło się po tym, jak Nigel Farage zrezygnował z mandatu parlamentarzysty, po czym ponownie zgłosił swoją kandydaturę. Chciał udowodnić, że mimo skandalu wywołanego śledztwem dotyczącym podejrzeń przyjmowania łapówek nadal ma poparcie elektoratu.

BBC nazywa wybory "najdziwaczniejszymi" w historii. Główne siły polityczne zrezygnowały z wystawiania swoich przedstawicieli, zrobiły to natomiast mniejsze partie. W polityczne szranki stanęli z Faragem także komicy.

Szerokim zainteresowaniem cieszył się właśnie Hrabia Śmietnikogłowy. Komik w przebraniu kosmicznego przybysza, z kubłem śmieci zamiast głowy, paradował po ulicach.

W obawie o polityczną kompromitację Farage - jak podaje agencja Reutera - nie wziął udziału w publicznym liczeniu głosów w Clacton.

Nigel Farage został posłem. Wcześniej przyjął potężną darowiznę

Nigel Farage jest podejrzewany o przyjmowanie nieujawnionych darowizn. Według dotychczasowych ustaleń polityk przed wyborami w 2024 roku miał otrzymać od miliardera prezent w postaci pięciu milionów funtów w kryptowalutach.

Parlamentarna komisja będzie kontynuować śledztwo w tej sprawie. Przypomnijmy, zgodnie z zasadami członkowie parlamentu muszą zadeklarować wszelkie darowizny otrzymane w roku poprzedzającym wybory w ciągu miesiąca od objęcia urzędu.

Polityk przyznał się do przyjęcia pieniędzy, ale zaznaczył, że był to prezent, którego nie wykorzystał na żadne konkretne cele.

Źródła: Reuters, BBC



