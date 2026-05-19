W skrócie HS2, najdroższa linia szybkich kolei na świecie, pochłonie więcej funduszy i obsłuży wolniejsze połączenia.

Planowane uruchomienie linii przesunięto na co najmniej maj 2036, a pełny dostęp może nastąpić dopiero pod koniec 2043 roku.

Koszty inwestycji znacznie przekroczyły pierwotną wycenę, osiągając nawet ponad 100 mld funtów.

Druga linia szybkich kolei w Anglii (High Speed 2) powstaje od 2020 roku i ma przebiegać między Handsacre a Londynem, z odgałęzieniem do Birmingham. Większość projektu miała zostać ukończona do 2033 roku, jednak przed rokiem nastąpił reset tych planów.

Anglia miała zyskać nowe połączenia kolejowe. Otwarcie przesunięte o lata

Nowy program budowy zakłada, że układanie torów ruszy w 2029 roku. Etap ten musi zostać poprzedzony przygotowaniem gruntu oraz innymi pracami technicznymi.

Uruchomienie pierwszych połączeń ma nastąpić najwcześniej w maju 2036 roku, z opcją przełożenia terminu na październik 2039 roku - poinformowała brytyjska minister transportu Heidi Alexander podczas wtorkowego przemówienia w Izbie Gmin.

Natomiast pełny dostęp do linii ma zostać odblokowany pod koniec 2043 roku. Oznacza to rozbieżność z pierwotnym harmonogramem o około 10 lat.

Brytyjskie, szybkie koleje na trasie HS2. Rekordowa inwestycja

Kolejną kwestią, która uderza w renomę inwestycji, są wyższe koszty, niż przewidywała pierwotna wycena. Podczas posiedzenia zarządu spółki HS2 w 2024 roku inwestycja była wyceniana na co najwyżej 66 mld dolarów.

Według analizy Transit Costs Project z 2025 roku budowa HS2 pochłonie jednak od 87,7 mld do 102,7 mld funtów. To najdroższa taka inwestycja na świecie - koszt położenia kilometra torów będzie dwukrotnie wyższy niż w przypadku drugiego w rankingu wydatków Tajwanu.

Według ustaleń Sky News przekroczenie budżetu to wynik niedoszacowania kosztów, złego zarządzania logistyką przez spółkę odpowiedzialną za HS2, a także inflacji, która nie była na bieżąco uwzględniana.

Ma być drożej i wolniej. Minister transportu nazwała inwestycję "litanią porażek"

Pociągi, które wjadą na tory drugiej linii szybkich kolei, będą również wolniejsze. Pojadą maksymalnie z prędkością 320 km/h zamiast 360 km/h.

Brytyjska minister transportu skrytykowała sposób zarządzania projektem przez poprzednie władze, mówiąc, że Partia Pracy odziedziczyła "litanię porażek", wraz z utopionymi miliardami funtów w połączenie HS2 z Manchesterem, które "zostało nagle anulowane".

- Zamiast sygnalizować ambicje, HS2 stał się symbolem upadku tego kraju - powiedziała. - Po ponad pięciu latach budowy i wydaniu ponad 40 mld funtów kraj nie był bliżej posiadania operacyjnej kolei HS2 niż na początku budowy - dodała, odnosząc się do anulowania wcześniejszej wersji inwestycji.

Źródła: Sky News, BBC





