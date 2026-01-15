"Najbardziej spektakularna operacja NATO". Zabraknie Polski i USA

Niemcy będą organizatorem wielkich manewrów "Steadfast Dart 26". - Dzięki nim demonstrujemy zdolność do szybkiego przemieszczania oraz pokazujemy, że jesteśmy zjednoczeni, wydajni i gotowi do działania - stwierdził włoski generał Nicola Mandolesi W ćwiczeniach weźmie udział 10 tys. żołnierzy z 11 krajów Sojuszu. Wśród nich zabraknie jednak Polski i USA.

Kolumna pojazdów wojskowych wyjeżdżających z rampy promowej na mokrej nawierzchni przy słabym świetle. Widoczne są światła pojazdów oraz oznaczenia wojskowe i tablice rejestracyjne.
Włoscy żołnierze przyjechali do Niemiec przed rozpoczęciem ćwiczeń NATOLARS PENNING / DPAAFP

Ma to być największa i najbardziej spektakularna operacja NATO w tym roku. W najbliższych tygodniach Niemcy będą gospodarzem wielkich manewrów "Steadfast Dart 26", a jednocześnie centrum przeładunkowym.

W ramach przygotowań sojusz rozpoczął przenoszenie do Niemiec tysięcy żołnierzy, sprzętu i pojazdów wojskowych z całej Europy.

- Od dzisiaj do Niemiec przybędzie około 10 000 żołnierzy - powiedział w czwartek 15 stycznia włoski generał Nicola Mandolesi podczas rozładunku pierwszego statku towarowego w porcie morskim w Emden we wschodniej Fryzji.

Rano dziesiątki wojskowych ciężarówek, cystern i jeepów włoskiej jednostki wojskowej zjechały z pokładu frachtowca "Severine" do portu Emskai - statek przewiózł łącznie około 2200 elementów wyposażenia i materiałów.

Jak poinformowało dowództwo operacyjne NATO (JFC) w holenderskim Brunssum, w ten sposób rozpoczyna się oficjalna faza ćwiczeń w Niemczech. Oprócz transportów morskich, kolejne oddziały sił szybkiego reagowania NATO "Allied Reaction Force" zostaną przetransportowane do Niemiec konwojami lądowymi i powietrznymi, oświadczył rzecznik NATO.

Niemcy. Gigantyczne manewry NATO. Zabraknie Polski

Natowskie manewry mają pokazać gotowość do działania. Podczas ćwiczeń "Steadfast Dart 26" sojusz trenuje jak najszybsze i skoordynowane przemieszczanie żołnierzy, sprzętu i pojazdów na terenie NATO. Ma to na celu ćwiczenie i pokazanie zdolności obronnych przed atakami na terytorium sojuszu.

    - Dzięki tym manewrom NATO demonstruje swoją zdolność do szybkiego przemieszczania się z południa na północ i z zachodu na wschód oraz pokazuje, że jest zjednoczone, wydajne i ogólnie gotowe do działania - oświadczył generał Nicola Mandolesi.

    - Przemieszczenie takich sił w tak krótkim czasie przez granice różnych krajów to spore wyzwanie. Ale NATO jasno pokazuje, że jest gotowe do wykonania "każdej misji" - dodał włoski dowódca, dziękując też Niemcom za koordynację manewrów.

    Ćwiczenia NATO w Niemczech. Polska nie weźmie udziału

    W ćwiczeniach weźmie udział jedenaście państw członkowskich NATO: Włochy, Grecja, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Litwa, Bułgaria, Turcja, Francja, Belgia i Wielka Brytania.

    Uczestniczą w nich siły zbrojne armii, lotnictwa i marynarki wojennej, a także jednostki zajmujące się przestrzenią kosmiczną i cyberprzestrzenią. W "Steadfast Dart 26" nie biorą udziału Stany Zjednoczone. Zabraknie też Polski.

    W ramach wielkich manewrów przemieszczona zostanie ogromna ilość sprzętu: ponad 1500 pojazdów wojskowych, w tym czołgi bojowe i wyrzutnie rakietowe, a także ponad 20 samolotów i myśliwców oraz 17 jednostek morskich, w tym okręty desantowe, fregaty i okręty podwodne.

      NATO będzie ćwiczyć w Niemczech. Wskazano lokalizacje

      Zgodnie z informacjami NATO, wielkie manewry obejmą kilka lokalizacji w Europie Środkowej, ale najważniejsze działania mają się odbyć w Niemczech. Głównym miejscem wydarzeń w lutym będzie poligon wojskowy w Bergen w Dolnej Saksonii, położony na wrzosowiskach Lüneburger Heide.

      Jest to jeden z największych poligonów wojskowych w Europie. Manewry odbywają się również w innych miejscach, na przykład w Szlezwiku-Holsztynie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na poligonie wojskowym w Putlos wojsko zamierza zademonstrować lądowanie sił desantowych.

      Według informacji NATO te wielkie manewry są również pierwszą operacją nowo utworzonych sił szybkiego reagowania NATO, podlegających dowództwu operacyjnemu (JFC) w Brunssum.

      Kwatery operacyjne NATO podlegają dowództwu kwatery głównej NATO w Mons i są odpowiedzialne za planowanie i realizację operacji wojskowych. Za Niemcy i wschodnią flankę odpowiedzialne jest JFC Brunssum.

      Alexandra Jarecka, Redakcja Polska Deutsche Welle

      Oryginalny materiał jest dostępny tutaj.

