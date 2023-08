W Changshan we wschodnich Chinach znaleziono nowy sposób na zachęcenie młodych Chińczyków do zawierania małżeństw i posiadania potomstwa. To nagroda pieniężna wynosząca 1000 juanów (ok. 560 zł), ale tylko w przypadku, gdy panna młoda nie ma więcej niż 25 lat. Zgodnie z uzasadnieniem działanie takie ma na celu promowanie "zawierania małżeństw i rodzenia dzieci odpowiedniego do wieku".