Nagroda Nobla z fizyki. Ogłoszono laureatów

Nagroda Nobla z fizyki trafiła do Pierre'a Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne L'Huillier. Naukowcy otrzymali wyróżnienie "za metody eksperymentalne generujące attosekundowe impulsy światła do badania dynamiki elektronów w materii". Decyzję we wtorek ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.