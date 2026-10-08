Nagroda Nobla w dziedzinie literatury przyznana. Znamy laureata

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury przyznano w czwartek kanadyjskiej poecie Anne Carson, eseistce i pisarce klasycznej, która w swoich utworach o miłości, pożądaniu i rozpaczy nadaje mistycyzmowi i starożytności nowoczesny charakter.

Jak poinformowała Szwedzka Akademia, 76-latka została uhonorowana "za odważną i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla literatury współczesnej".

Anne Carson w 2025 roku, podczas wizyty w Polsce została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Zbigniewa Herberta.

Większość jej najważniejszych dzieł ukazała się po polsku - "Autobiografia czerwonego", "Piękno męża", "Słodko-gorzki eros" i "Dekreacja".

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Niemal wszystkie najważniejsze media liczyły na to, że w tym roku utrzymana zostanie obowiązująca od niemal dekady nieformalna zasada, że literacki Nobel trafia na przemian do kobiety lub mężczyzny.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał węgierski pisarz László Krasznahorkai. Komitet docenił "jego fascynującą i wizjonerską twórczość, która w obliczu apokaliptycznego terroru potwierdza siłę sztuki".

Tydzień noblowski. Ogłoszono laureatów w dziedzinie medycyny i fizjologii, chemii oraz fizyki

Tegoroczny tydzień noblowski rozpoczął się od ogłoszenia laureatów w dziedzinie medycyny i fizjologii. W poniedziałek komitet poinformował, że nagrodę otrzymali Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Naukowców wyróżniono za prace dotyczące kanałów jonowych sterowanych światłem oraz rozwój optogenetyki.

Badania laureatów pozwoliły opracować metodę umożliwiającą kontrolowanie aktywności neuronów w żywym mózgu przy wykorzystaniu światła. Przeprowadzone już testy kliniczne udowodniły, że metoda ta pozwala np. częściowo przywrócić wzrok osobom niewidomym.

We wtorek ogłoszono z kolei laureata w dziedzinie fizyki. Wyróżnienie otrzymał Francis Halzen, amerykański naukowiec, który wniósł kluczowy wkład w stworzenie Obserwatorium Neutrinów IceCube.

W środę natomiast Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii dostali Henri Kagan i Kenso Soai. Badaczy doceniono za "odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej". Ich odkrycia znalazły zastosowanie m.in. w produkcji leków.

Nagroda Nobla. Laureaci otrzymują w tym roku ponad milion euro

Dodajmy, że tegoroczne Nagrody Nobla wyróżniają się pod względem finansowym. Z okazji 125. rocznicy ustanowienia tego wyróżnienia zwiększono wysokość przyznawanej laureatom kwoty.

W 2026 roku w każdej z sześciu kategorii laureaci otrzymają po 12 mln koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Jest to o milion koron więcej niż rok wcześniej.

Laureaci ponadto otrzymują tradycyjny złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz specjalny, kaligrafowany dyplom.



