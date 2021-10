Nagrodę Nobla z chemii 2021 otrzymali Benjamin List i David W.C. MacMillan za rozwój nowego rodzaju katalizy - tzw. asymetrycznej katalizy organicznej - poinformował w środę Komitet Noblowski.

Jak podkreślił Komitet Noblowski, tworzenie cząsteczek jest trudne. "Benjamin List i David MacMillan otrzymali Nagrodę Nobla z chemii 2021 za rozwój nowego, precyzyjnego narzędzia konstruowania cząsteczek: katalizy organicznej. Miało to ogromny wpływ na rozwój badań w dziedzinie farmacji i sprawiło, że chemia stała się bardziej ekologiczna" - uzasdanili członkowie Komitetu.

Laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 10 mln koron szwedzkich (ok. 980 tys. euro).



We wtorek ogłoszono laureatów tegorocznej nagrody Nobla z fizyki. To Syukuro Manabe z Uniwersytetu Princeton (USA), Klaus Hasselmann z Instytutu Meteorologii Maxa Plancka w Hamburgu (Niemcy) i Giorgio Parisi z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie (Włochy). Nagrodę przyznano im "za przełomowy wkład w zrozumienie złożonych systemów fizycznych". Manabe i Hasselmann zostali uhonorowani "za fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, kwantyfikację zmienności i wiarygodne przewidywanie globalnego ocieplenia". Parisiego nagrodzono z kolei "za odkrycie wzajemnego oddziaływania zaburzeń i fluktuacji w układach fizycznych od skali atomowej do planetarnej".