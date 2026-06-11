Nagranie z Tatr obiegło sieć. Pędzący niedźwiedź tuż obok turystów

Do zdarzenia doszło na szlaku turystycznym po słowackiej stronie nieopodal Kondrackiej Kopy przy granicy z Polską. W pewnym momencie tuż za plecami dwóch niczego niespodziewających się wędrowników pojawił się niedźwiedź.

Zwierzę wyraźnie nie chciało wchodzić w żadną interakcję z turystami. Szybko rozejrzało się za bezpiecznym schronieniem i zniknęło w gąszczu kosodrzewiny. Osoby, za których plecami się pojawił, ledwo zdążyły go dostrzec.

Bliskie spotkanie z niedźwiedziem w Tatrach. Od turystów dzieliło go kilka kroków

Nagranie sytuacji zarejestrowane zostało przez innego turystę, który znajdował się w niższej partii góry. Zauważywszy niedźwiedzia, zdołał wymówić tylko jedno, powszechnie uznawane za wulgarne słowo.

- Dobrze, dobrze. Pójdzie sobie w gąszcz - uspokoiła go towarzysząca mu kobieta.

Rozwiń

Warto odnotować, że turyści, zachowując zimną krew, wykazali się ogromną odpowiedzialnością. Nie panikowali i pozwolili zwierzęciu bezpiecznie opuścić szlak. Eksperci ostrzegają, że nie należy prowokować napotkanych niedźwiedzi, a podczas spotkania konieczne jest ostrożne wycofanie się.

Pod filmem administratorzy profilu Tatry Official zamieścili humorystyczny komentarz.

"Przepraszam, tylko przechodzę... możecie kontynuować wędrówkę" - napisano żartobliwie na profilu na Instagramie, gdzie pojawiło się nagranie z incydentu.





Gen. dyw. Molenda w "Gościu Wydarzeń": Mamy swoich cyberkomandosów Polsat News