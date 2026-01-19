W skrócie Alaksandr Łukaszenka zanurzył się w przerębli, by uczcić prawosławne święto Chrztu Pańskiego.

W wyczynie towarzyszyła mu suczka Umka, a nagranie szybko zyskało popularność w internecie.

Białoruskie oraz prorosyjskie media szeroko opisały wydarzenie, przywołując wcześniejsze podobne zachowania Łukaszenki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podaje białoruska agencja państwowa BelTA, Alaksandr Łukaszenka zanurzył się w przerębli, aby uczcić szczególnie istotne dla członków cerkwi prawosławnej święto Chrztu Pańskiego.

"Łukaszenka, jako prawosławny ateista, zanurzył się w "zimnej" chrzcielnicy przy temperaturze -15 stopni" - informuje portal Biełsat.

Białoruś. Łukaszenka w przerębli. Nagranie obiegło internet

"Prokremlowskie media próbowały zażartować pisząc, że łukaszenkowski pies Umka próbował "uratować" właściciela" - dodaje portal i wyjaśnia, że 19 stycznia prawosławni i grekokatolicy obchodzą święto Chrztu Pańskiego (Objawienia Pańskiego).

"Alaksandr Łukaszenka nie po raz pierwszy bierze udział w kąpielach z okazji święta Chrztu Pańskiego" - uzupełnia BelTA.

Rozwiń

Nagranie z udziałem białoruskiego dyktatora szybko stało się popularne w sieci. Widać na nim, jak ubrany w biały strój prezydent schodzi po drabince do wyciętej w lodzie przerębli, a następnie zanurza się w wodzie razem z głową.

Polityk następnie wychodzi z przerębli i szybko odchodzi. W całym wyczynie towarzyszy mu biały szpic miniaturowy o imieniu Umka, stały towarzysz publicznych wystąpień Łukaszenki.

"Bezczelnie łamie prawo". Jaki o decyzji marszałka Sejmu Polsat News Polsat News