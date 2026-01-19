Nagranie z Łukaszenką podbiło internet. Dyktator uczcił prawosławne święto
Alaksandr Łukaszenka uczcił obchodzone przez cerkiew prawosławną święto Chrztu Pańskiego, morsując w przerębli przy -15 stopniach Celsjusza. Nagranie z tego zdarzenia szybko obiegło internet. W wyczynie dyktatorowi Białorusi towarzyszyła suczka Umka.
W skrócie
- Alaksandr Łukaszenka zanurzył się w przerębli, by uczcić prawosławne święto Chrztu Pańskiego.
- W wyczynie towarzyszyła mu suczka Umka, a nagranie szybko zyskało popularność w internecie.
- Białoruskie oraz prorosyjskie media szeroko opisały wydarzenie, przywołując wcześniejsze podobne zachowania Łukaszenki.
Jak podaje białoruska agencja państwowa BelTA, Alaksandr Łukaszenka zanurzył się w przerębli, aby uczcić szczególnie istotne dla członków cerkwi prawosławnej święto Chrztu Pańskiego.
"Łukaszenka, jako prawosławny ateista, zanurzył się w "zimnej" chrzcielnicy przy temperaturze -15 stopni" - informuje portal Biełsat.
Białoruś. Łukaszenka w przerębli. Nagranie obiegło internet
"Prokremlowskie media próbowały zażartować pisząc, że łukaszenkowski pies Umka próbował "uratować" właściciela" - dodaje portal i wyjaśnia, że 19 stycznia prawosławni i grekokatolicy obchodzą święto Chrztu Pańskiego (Objawienia Pańskiego).
"Alaksandr Łukaszenka nie po raz pierwszy bierze udział w kąpielach z okazji święta Chrztu Pańskiego" - uzupełnia BelTA.
Nagranie z udziałem białoruskiego dyktatora szybko stało się popularne w sieci. Widać na nim, jak ubrany w biały strój prezydent schodzi po drabince do wyciętej w lodzie przerębli, a następnie zanurza się w wodzie razem z głową.
Polityk następnie wychodzi z przerębli i szybko odchodzi. W całym wyczynie towarzyszy mu biały szpic miniaturowy o imieniu Umka, stały towarzysz publicznych wystąpień Łukaszenki.